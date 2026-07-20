Gianni Infantino, după finala Cupei Mondiale 2026: „Cea mai de succes ediție din istorie”. Recordurile uriașe anunțate de FIFA

Gianni Infantino a prezentat Cupa Mondială din 2026 drept cea mai reușită ediție din întreaga istorie a competiției. Președintele FIFA a făcut această evaluare după finala în care Spania a învins Argentina, disputată pe stadionul New York New Jersey, în fața unor tribune pline.
Gianni Infantino vorbește despre succesul Cupei Mondiale 2026
La finalul turneului, liderul FIFA s-a declarat extrem de mulțumit de modul în care s-a desfășurat competiția și de rezultatele obținute. Acesta a felicitat atât reprezentativa Spaniei, care a câștigat trofeul, cât și toate persoanele care au contribuit la organizarea ediției din 2026.
„Mă simt fantastic. Mă simt minunat, satisfăcut de succesul incredibil al acestei Cupe Mondiale FIFA”, a declarat Gianni Infantino pentru ACLSports.
Cupa Mondială 2026 a stabilit recorduri importante
Potrivit președintelui FIFA, turneul din 2026 a depășit toate edițiile anterioare la cele mai importante capitole. Aproape șapte milioane de suporteri au urmărit partidele direct din tribune, în timp ce audiența totală la nivel mondial a trecut de șase miliarde de persoane.
Competiția a oferit și un număr foarte mare de goluri, fiind depășit pragul de 300 de reușite. Infantino a insistat asupra faptului că rezultatele nu au reprezentat simple îmbunătățiri ale recordurilor existente, ci diferențe considerabile față de performanțele înregistrate în trecut.
„Această Cupă Mondială nu doar că a doborât toate recordurile posibile, ci le-a spulberat, a distrus fiecare record”, a afirmat șeful FIFA.
Președintele FIFA a vorbit despre puterea fotbalului de a uni oamenii
Gianni Infantino a pus accent și pe atmosfera creată de suporteri, atât pe stadioane, cât și în orașele care au găzduit meciurile. În opinia sa, imaginile oferite de această ediție au arătat din nou că fotbalul poate aduce împreună oameni din țări și culturi diferite.
„Fotbalul la Cupa Mondială nu este doar o competiţie, ci există de fapt pentru a uni lumea şi pentru a face, poate, lumea un pic mai bună”, a spus acesta.
Rodri, Messi și Mbappe, printre jucătorii remarcați de Infantino
În evaluarea făcută după încheierea turneului, președintele FIFA l-a evidențiat pe Rodri, ales cel mai bun jucător al competiției. Acesta i-a amintit și pe Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane și Jude Bellingham, fotbaliști care au avut un rol important în desfășurarea ediției din 2026.
Infantino a vorbit și despre noile nume care s-au remarcat pe parcursul competiției, precum și despre echipele și poveștile neașteptate care au atras atenția publicului. În opinia sa, turneul a avut o desfășurare greu de anticipat și aproape imposibil de imaginat înainte de start.
„Nu poţi scrie scenariul unei Cupe Mondiale perfecte aşa cum s-a desfăşurat acesta. Cred că trebuie să inventăm un vocabular nou, cuvinte noi pentru a defini succesul acestui turneu”, a mai declarat Infantino.
FIFA se pregătește pentru Cupa Mondială din 2030
După încheierea ediției din 2026, atenția forului internațional se îndreaptă către Cupa Mondială din 2030. Turneul va marca împlinirea a 100 de ani de la prima ediție și va fi organizat în Spania, Portugalia și Maroc, în timp ce Uruguay, Argentina și Paraguay vor găzdui mai multe meciuri speciale.
În perioada următoare, FIFA urmează să analizeze și modul în care a funcționat formatul cu 48 de echipe. Totodată, conducerea organizației va lua în calcul eventuale schimbări ale regulilor de joc pentru edițiile viitoare.
„Nimic nu poate egala puterea şi magia Cupei Mondiale, deoarece lumea are nevoie de evenimente ca acesta pentru a-i uni pe oameni”, a concluzionat președintele FIFA.
Gianni Infantino, vizat de o solicitare venită din Parlamentul European
În paralel cu declarațiile despre succesul Cupei Mondiale, 50 de membri ai Parlamentului European au cerut FIFA să verifice comportamentul președintelui organizației. Solicitarea are legătură cu posibile încălcări ale regulilor privind neutralitatea politică a forului internațional.