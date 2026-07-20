Gianni Infantino, după finala Cupei Mondiale 2026: „Cea mai de succes ediție din istorie”. Recordurile uriașe anunțate de FIFA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 10:12

Gianni Infantino a prezentat Cupa Mondială din 2026 drept cea mai reușită ediție din întreaga istorie a competiției. Președintele FIFA a făcut această evaluare după finala în care Spania a învins Argentina, disputată pe stadionul New York New Jersey, în fața unor tribune pline.

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