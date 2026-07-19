Atmosfera explodează înainte de finală: statistica „blestemată” care indică aproape sigur câștigătoarea și superstiția care îi urmărește pe argentinieni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 18:02

Finala Cupei Mondiale programată pe MetLife Stadium din New Jersey, între Spania și Argentina, nu se joacă doar pe teren, ci și în zona detaliilor mai puțin obișnuite, unde superstițiile și cifrele capătă o greutate surprinzătoare.

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