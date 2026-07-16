Merge Trump la marea finală Spania - Argentina? Anunțul oficial făcut de Casa Albă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 22:46

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, va fi prezent în tribune la marea finală a Cupei Mondiale de duminică, unde Argentina și Spania se vor confrunta pentru cel mai important trofeu din fotbal. Ultimul act al Mondialului american este programat să se desfășoare pe MetLife Stadium din New Jersey.

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