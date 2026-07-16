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Merge Trump la marea finală Spania - Argentina? Anunțul oficial făcut de Casa Albă

Donald Trump

Donald Trump

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 22:46

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, va fi prezent în tribune la marea finală a Cupei Mondiale de duminică, unde Argentina și Spania se vor confrunta pentru cel mai important trofeu din fotbal. Ultimul act al Mondialului american este programat să se desfășoare pe MetLife Stadium din New Jersey.

Confirmarea oficială a venit joi din partea Casei Albe. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a anunțat că șeful statului american va urmări pe viu ultimul act al competiției organizate pe continentul nord-american.

Trump, așteptat la ceremonia de decernare a trofeului

Oficialul de la Washington a subliniat importanța evenimentului sportiv pentru Statele Unite. „Așteptăm cu nerăbdare finala de duminică și știu că și președintele este nerăbdător să urmărească meciul”, a declarat Leavitt.

Aceasta a punctat faptul că prezența lui Donald Trump la stadion va încununa „cea mai vizionată, mai sigură și mai de succes Cupă Mondială din istoria Statelor Unite”. Pe lângă vizionarea partidei din zona VIP, este de așteptat ca președintele american să aibă un rol activ și în cadrul ceremoniei de decernare a trofeului pentru noua campioană mondială.

Întrebată dacă liderul de la Casa Albă are o favorită certă în duelul hispano-argentinian, purtătoarea de cuvânt a evitat un răspuns direct, menționând că „aceasta este o întrebare pe care trebuie să i-o adresați direct”.

Spania, favorită clară la casele de pariuri

Din punct de vedere sportiv, specialiștii și casele de pariuri o văd pe Spania drept favorită la câștigarea finalei de duminică. Europenii au primit o cotă de 2,50 pentru victorie, în timp ce un succes al selecționatei „Albiceleste” este cotat cu 3,50.

Ultima confruntare directă dintre cele două superputeri fotbalistice a avut loc pe 27 martie 2018. La acel moment, ibericii au oferit o demonstrație de forță, învingând categoric Argentina cu scorul de 6-1 într-o partidă de pregătire.

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