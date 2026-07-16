Premieră la Cupa Mondială. Show de tip Super Bowl cu Madonna și Shakira în pauza finalei Spania - Argentina

Finala Cupei Mondiale 2026, care va aduce față în față Spania și Argentina duminică, pe stadionul New York New Jersey din SUA, va marca o premieră absolută în istoria fotbalului.
Pauza dintre reprize va fi prelungită la aproximativ 20-25 de minute pentru a găzdui un spectacol muzical grandios, inspirat de celebrele show-uri de la Super Bowl, relatează BBC.
Show de tip Super Bowl în pauza finalei Cupei Mondiale
În mod tradițional, conform regulamentului oficial al IFAB (International Football Association Board), jucătorii au dreptul la o pauză care să nu depășească 15 minute.
Cu toate acestea, organizatorii au programat un spectacol de 11 minute la jumătatea meciului. Surse din cadrul FIFA au declarat pentru BBC că se ia în calcul fie o extindere oficială a pauzei la 20 de minute, fie o formulă de compromis: pauza de 15 minute la care se vor adăuga cele 11 minute dedicate exclusiv concertului de pe stadion.
Show-ul va reuni o constelație de vedete internaționale, capetele de afiș fiind Madonna, Shakira și trupa sud-coreeană BTS. Lista starurilor care vor apărea duminică este completată de nume sonore precum Justin Bieber, Burna Boy, dirijorul Gustavo Dudamel, actorul Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și creatorul de conținut IShowSpeed. Totodată, momentul solemn al serii va fi asigurat de Jennifer Hudson, care va interpreta imnul Statelor Unite ale Americii.
Fotbalul mondial adoptă modelul de divertisment american
Această inițiativă reprezintă prima ocazie în care o finală de Cupă Mondială la fotbal adoptă modelul de divertisment american.
În SUA, pauzele din sezonul regulat al campionatului de fotbal american (NFL) durează în mod normal 15 minute, însă sunt prelungite până la o jumătate de oră în cadrul Super Bowl, tocmai pentru a permite asamblarea scenelor și desfășurarea acestor spectacole emblematice de la pauză.