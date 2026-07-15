Universitatea Craiova se califică în turul 2 preliminar al UCL după o victorie pe final cu ML Vitebsk

Echipa Universitatea Craiova și-a asigurat miercuri seară prezența în turul secund preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins pe teren propriu gruparea belarusă ML Vitebsk cu scorul de 1-0. Grație acestui succes obținut pe stadionul „Ion Oblemenco”, oltenii avansează în competiție cu un scor general dominant de 5-1.
Deși aveau un avantaj liniștitor după prima manșă din deplasare, elevii lui Filipe Coelho au avut parte de un început de meci plin de emoții. Oaspeții au ratat o ocazie uriașă încă din minutul 4 prin Cleonise.
Craiova a marcat în ultimul minut al meciului
Replica gazdelor a venit imediat, însă portarul Pavlyuchenko a intervenit salutar la șuturile expediate de Tudor Băluță în minutul 9 și de Ștefan Baiaram trei minute mai târziu. Jocul a continuat într-un ritm alert, minutul 22 aducând ocazii importante la ambele porți. Laurențiu Popescu a respins salvator șutul periculos al lui Kontsevoy, iar pe contraatacul imediat următor, Carlos Mora a trimis mingea în bară cu o deviere a goalkeeperului advers.
Repriza a doua a adus o dominare mai clară a oltenilor, impulsionată de schimbările efectuate la pauză. Tavares, proaspăt introdus pe teren, a testat vigilența lui Pavlyuchenko în minutul 46, portarul belarus continuând să facă un meci excelent și la ocaziile ulterioare semnate de același Tavares și de Baiaram.
Eforturile ofensive ale Universității au fost în cele din urmă răsplătite în primul minut al prelungirilor, când Nicușor Bancu, intrat pe parcursul reprizei secunde, a înscris golul victoriei și a stabilit scorul final de 1-0.
În faza următoare a Ligii Campionilor, Universitatea Craiova va întâlni formația bulgară Levski Sofia. Prima manșă se va disputa marți, pe terenul echipei din țara vecină.
Detalii tehnice ale partidei
Universitatea Craiova: L. Popescu, Romanchuk (Stevanovic 46), Ad. Rus, Badelj, Carlos Mora, Cicâldău, T. Băluță (Bancu 73), Samuel Teles (Mekvabishvili 86), Etim (Tavares 46), Al-Hamlawi (Elisor 46), Baiaram.
Antrenor Universitatea Craiova: Filipe Coelho.
ML Vitebsk: Pavlyuchenko, Balanovich (Moskalenchik 56), Volkov, Gomanov, Skibski (Zhuk 76), Bocherov (Gnaka 56), Cleonise, Gromyko (Nicholson 76), Mesarovic (T. Ivanov 53), Bosic, Kontsevoy.
Antrenor ML Vitebsk: Filipp Sokolinski.
Cartonașe galbene: Al-Hamlawi 39, Etim 42, Ad. Rus 86.
Arbitru: Marton Rusz (Ungaria).