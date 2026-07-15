Universitatea Craiova se califică în turul 2 preliminar al UCL după o victorie pe final cu ML Vitebsk

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 23:16

Echipa Universitatea Craiova și-a asigurat miercuri seară prezența în turul secund preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins pe teren propriu gruparea belarusă ML Vitebsk cu scorul de 1-0. Grație acestui succes obținut pe stadionul „Ion Oblemenco”, oltenii avansează în competiție cu un scor general dominant de 5-1.

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