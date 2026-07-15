Anglia - Argentina, duel de foc în semifinalele Campionatului Mondial. Cine va juca finala împotriva Spaniei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:29

Anglia și Argentina se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, într-o confruntare de gală în semifinalele Campionatului Mondial. Partida, care promite spectacol total între două dintre cele mai valoroase naționale ale lumii, se va disputa pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta.

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