Advertising
Advertising
Sport· 1 min citire
Anglia - Argentina, duel de foc în semifinalele Campionatului Mondial. Cine va juca finala împotriva Spaniei
Anglia - Argentina (foto: profimedia)
Anglia și Argentina se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, într-o confruntare de gală în semifinalele Campionatului Mondial. Partida, care promite spectacol total între două dintre cele mai valoroase naționale ale lumii, se va disputa pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta.
Citește și
- 16:49Anchetă la CSA Steaua: Florin Talpan, cercetat de MApN pentru gestionarea informațiilor clasificate
- 16:41Hoții au încercat să spargă reședința lui Lamine Yamal, la scurt timp după calificarea Spaniei în finală
- 07:13Proteste și violențe de stradă în Franța, după înfrângerea usturătoare în fața Spaniei, la Cupa Mondială - VIDEO
- 23:59Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale. Victorie în fața Franței
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News