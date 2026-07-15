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Anglia - Argentina, duel de foc în semifinalele Campionatului Mondial. Cine va juca finala împotriva Spaniei

Anglia - Argentina (foto: profimedia)

Anglia - Argentina (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:29

Anglia și Argentina se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, într-o confruntare de gală în semifinalele Campionatului Mondial. Partida, care promite spectacol total între două dintre cele mai valoroase naționale ale lumii, se va disputa pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta.

Miza întâlnirii este uriașă, deoarece echipa învingătoare va obține biletele pentru marea finală, unde va înfrunta Spania. Selecționata iberică și-a asigurat deja prezența în ultimul act al competiției după o victorie, scor 2-0, obținută în fața Franței. Marea finală a Campionatului Mondial este programată pe 19 iulie, la New York.

Selecționerii Thomas Tuchel și Lionel Scaloni sunt pregătiți să arunce în luptă cele mai bune formule de joc pentru a obține calificarea. Iată detaliile tehnice și echipele probabile pentru super-meciul din această seară:

Anglia: Pickford - James, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice - Saka, Bellingham, Gordon - Kane (Antrenor: Thomas Tuchel)

Argentina: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, Mac Allister, Paredes, Fernandez - Messi, Alvarez (Antrenor: Lionel Scaloni)

Arbitru: Ismail Elfath (Statele Unite ale Americii)

Stadion: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

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