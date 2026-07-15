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Proteste și violențe de stradă în Franța, după înfrângerea usturătoare în fața Spaniei, la Cupa Mondială - VIDEO

Proteste la Marsilia

Proteste la Marsilia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 07:13

Revolte în Franța, unde suporterii, înfuriați după înfrângerea în fața Spaniei în semifinala Cupei Mondiale, au ieșit în stradă și au provocat distrugeri în mai multe orașe. Atenție: urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

În mai multe regiuni, suporterii furioși au incendiat mașini, s-au confruntat cu forțele de ordine și au vandalizat mai multe clădiri.

Le Monde relatează că grupuri de tineri au incendiat containere și au aruncat cu obiecte spre poliție în suburbii ale Parisului.

Le Figaro a precizat că în Marsilia și Lyon au fost raportate primele ciocniri cu forțele de ordine, imediat după finalul meciului.

Deocamdată, autoritățile franceze nu au emis un bilanț oficial.

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