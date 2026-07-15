Proteste și violențe de stradă în Franța, după înfrângerea usturătoare în fața Spaniei, la Cupa Mondială - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 07:13

Revolte în Franța, unde suporterii, înfuriați după înfrângerea în fața Spaniei în semifinala Cupei Mondiale, au ieșit în stradă și au provocat distrugeri în mai multe orașe. Atenție: urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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