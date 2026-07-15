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Sport· 1 min citire
Proteste și violențe de stradă în Franța, după înfrângerea usturătoare în fața Spaniei, la Cupa Mondială - VIDEO
Proteste la Marsilia
Revolte în Franța, unde suporterii, înfuriați după înfrângerea în fața Spaniei în semifinala Cupei Mondiale, au ieșit în stradă și au provocat distrugeri în mai multe orașe. Atenție: urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
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