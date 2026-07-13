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Sport· 2 min citire
Tragedie în fotbal. Arbitrul exclus de FIFA de la Cupa Mondială a murit la 38 de ani
Rob Dieperink (foto: profimedia)
Arbitrul olandez Rob Dieperink, care fusese eliminat recent de FIFA de pe lista oficialilor pentru Campionatul Mondial din 2026, a decedat la doar 38 de ani.
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