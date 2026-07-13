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Tragedie în fotbal. Arbitrul exclus de FIFA de la Cupa Mondială a murit la 38 de ani

Rob Dieperink (foto: profimedia)

Rob Dieperink (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 17:45

Arbitrul olandez Rob Dieperink, care fusese eliminat recent de FIFA de pe lista oficialilor pentru Campionatul Mondial din 2026, a decedat la doar 38 de ani.

Vestea vine la câteva săptămâni distanță de decizia federației internaționale, care îl exclusese pe fondul unor acuzații grave.

Arbitrul fusese exclus de pe lista oficialilor pentru Cupa Mondială

Federația Olandeză de Fotbal a transmis un comunicat în care își exprimă șocul și durerea față de această tragedie.

Potrivit Mirror, cauza morții nu a fost încă stabilită oficial, iar poliția olandeză a demarat o anchetă pentru a clarifica circumstanțele decesului.

Presa din Olanda vorbește despre suspiciuni de sinucidere, însă informația nu a fost confirmată oficial până în acest moment.

„Suntem șocați și profund îndurerați de decesul arbitrului Rob Dieperink. Odată cu dispariția lui Rob, lumea arbitrajului pierde un arbitru foarte apreciat, cu experiență internațională, dar, mai presus de toate, un coleg deosebit și dedicat. Suntem alături de familia sa, de prieteni și de toți cei care l-au prețuit. Le dorim multă putere și îi susținem în aceste momente grele, marcate de o pierdere imensă”, a transmis Federația Olandeză de Fotbal.

A fost acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor

Rob Dieperink fusese scos de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială după ce a fost acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor de 17 ani, într-un incident petrecut la Londra. Arbitrul a fost inițial arestat, însă cazul a fost clasat ulterior din lipsă de probe.

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