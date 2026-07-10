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Sport· 1 min citire
Spania – Belgia, sfert de finală de foc la Cupa Mondială 2026
Spania - Belgia
Sferturile de finală ale Cupei Mondiale continuă vineri, când campioana europeană Spania va întâlni selecţionata Belgiei, într-un duel considerat unul dintre cele mai atractive ale acestei faze.
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