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Spania – Belgia, sfert de finală de foc la Cupa Mondială 2026

Spania - Belgia

Spania - Belgia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 10:58

Sferturile de finală ale Cupei Mondiale continuă vineri, când campioana europeană Spania va întâlni selecţionata Belgiei, într-un duel considerat unul dintre cele mai atractive ale acestei faze.

Partida se va disputa de la ora 22.00, pe teren propriu la Los Angeles, şi va fi arbitrată de englezul Michael Oliver.

Spania a bifat un parcurs impecabil până acum. „Furia Roja” a câştigat grupa H, apoi a trecut fără emoţii de Austria în 16-imi, scor 3-0, iar în optimi a avut nevoie doar de un gol pentru a elimina Portugalia, scor 1-0.

Belgia, la rândul ei, a terminat pe primul loc în grupa G şi a avut un traseu mai spectaculos: a eliminat Senegalul în 16-imi, scor 3-2 după prelungiri, iar în optimi a demolat SUA cu 4-1.

Câştigătoarea confruntării dintre Spania şi Belgia va înfrunta Franţa în semifinale, într-o partidă care promite să decidă una dintre marile favorite la trofeu.

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