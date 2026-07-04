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Economie· 1 min citire

Controverse după eșecul primei licitații pentru șantierul naval Damen Mangalia. De ce a lipsit Rheinmetall?

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 14:55
Actualizat4 iul. 2026, 15:05
SursăRealitate Plus

Controverse la licitația pentru vânzarea șantierului naval Mangalia. Procedura va fi reluată la finalul lunii, după ce la prima strigare nu s-a arătat nimeni interesat. Surpriza este absența reprezentanților Rheinmetall, compania germană care este principalul beneficiar al contractelor din programul SAFE, în condițiile în care Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a promis că șantierul naval va fi salvat de firma nemțească. Potrivit Realitatea PLUS, Rheinmetall nu ar fi interesată să preia tot pachetul de acțiuni al șantierului din Mangalia.

Potrivit unor surse, Guvernul ar fi acceptat clauze care dezavantajează total statul român, în sensul că toate litigiile se vor tranșa la Curtea de Arbitraj din Paris, nu la cea din București, iar statul român ar avea astfel șanse zero să câștige.

În paralel, a izbucnit un nou scandal privind contractele de înarmare finanțate prin programul SAFE. Compania olandeză Damen a dat în judecată statul român, acuzând încălcarea acordului de asociere semnat în 2018. Sunt cerute despăgubiri de 337 de milioane de euro.

Cea de-a doua licitație pentru vânzarea șantierului naval Mangalia va avea loc la finalul lunii. Conform deciziei inițiale, vor fi organizate cel puțin șase licitații în următoarele șase luni, cu același preț de pornire: 184 de milioane de euro.

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