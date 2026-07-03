România și Grecia, campioanele la cel mai mare deficit de cont curent, în primul trimestru din 2026

România se află, alături de Grecia, Croaţia şi Bulgaria, în topul ţărilor UE care au înregistrat cel mai mare deficit de cont curent în primul trimestru din 2026. Cu 5,3 miliarde de euro, ţara noastră ocupă a doua poziţie în clasament, după Grecia, care a raportat un deficit de 6,6 miliarde de euro, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
În primele trei luni ale anului, cele mai mari deficite de cont curent din UE au fost înregistrate în:
Grecia – 6,6 miliarde de euro
România – 5,3 miliarde de euro
Croaţia – 3,4 miliarde de euro
Bulgaria – 2,4 miliarde de euro
Potrivit Eurostat, zece state membre au raportat deficit, iar 16 state au înregistrat excedent, datele pentru Franţa nefiind disponibile.
La polul opus, ţările cu cel mai mare excedent de cont curent sunt:
Germania – 61,8 miliarde de euro
Ţările de Jos – 26,3 miliarde de euro
Irlanda – 17,4 miliarde de euro
Danemarca – 9,2 miliarde de euro
Spania – 8,9 miliarde de euro
Suedia – 8,8 miliarde de euro
Austria – 7,3 miliarde de euro
Excedentul UE a crescut la 113,4 miliarde de euro
În primul trimestru din 2026, Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de 113,4 miliarde de euro (2,4% din PIB), comparativ cu un excedent de 99,2 miliarde de euro (2,1% din PIB) în trimestrul precedent.
Comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025, pe baza datelor ajustate sezonier, evoluţia pe componente a fost următoarea:
Excedentul de cont pe zona bunurilor a scăzut, de la 89 miliarde de euro la 66,7 miliarde de euro
Excedentul la servicii s-a majorat, de la 43,9 miliarde de euro la 52,1 miliarde de euro
Deficitul de cont pe zona veniturilor primare s-a transformat în excedent, de la -4,3 miliarde de euro la 25,3 miliarde de euro
Deficitul de cont pe zona veniturilor secundare s-a majorat, de la -29,4 miliarde de euro la -30,7 miliarde de euro
Excedente cu Marea Britanie şi Elveţia, deficite cu China şi SUA
Uniunea Europeană a înregistrat excedente de cont curent în relaţia cu:
Regatul Unit – 72,8 miliarde de euro
Elveţia – 38,7 miliarde de euro
Brazilia – 11,1 miliarde de euro
Canada – 10,1 miliarde de euro
Hong Kong – 6,9 miliarde de euro
Rusia – 3,5 miliarde de euro
Japonia – 3,2 miliarde de euro
În schimb, UE a raportat deficite în relaţia cu:
China – 66,3 miliarde de euro
SUA – 15,8 miliarde de euro
Centrele financiare offshore – 1,5 miliarde de euro
India – 1,1 miliarde de euro