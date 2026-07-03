România și Grecia, campioanele la cel mai mare deficit de cont curent, în primul trimestru din 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 16:29

România se află, alături de Grecia, Croaţia şi Bulgaria, în topul ţărilor UE care au înregistrat cel mai mare deficit de cont curent în primul trimestru din 2026. Cu 5,3 miliarde de euro, ţara noastră ocupă a doua poziţie în clasament, după Grecia, care a raportat un deficit de 6,6 miliarde de euro, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

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