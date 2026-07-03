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Economie· 2 min citire

România și Grecia, campioanele la cel mai mare deficit de cont curent, în primul trimestru din 2026

Deficit

Deficit

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 16:29

România se află, alături de Grecia, Croaţia şi Bulgaria, în topul ţărilor UE care au înregistrat cel mai mare deficit de cont curent în primul trimestru din 2026. Cu 5,3 miliarde de euro, ţara noastră ocupă a doua poziţie în clasament, după Grecia, care a raportat un deficit de 6,6 miliarde de euro, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În primele trei luni ale anului, cele mai mari deficite de cont curent din UE au fost înregistrate în:

  • Grecia – 6,6 miliarde de euro

  • România – 5,3 miliarde de euro

  • Croaţia – 3,4 miliarde de euro

  • Bulgaria – 2,4 miliarde de euro

Potrivit Eurostat, zece state membre au raportat deficit, iar 16 state au înregistrat excedent, datele pentru Franţa nefiind disponibile.

La polul opus, ţările cu cel mai mare excedent de cont curent sunt:

  • Germania – 61,8 miliarde de euro

  • Ţările de Jos – 26,3 miliarde de euro

  • Irlanda – 17,4 miliarde de euro

  • Danemarca – 9,2 miliarde de euro

  • Spania – 8,9 miliarde de euro

  • Suedia – 8,8 miliarde de euro

  • Austria – 7,3 miliarde de euro

Excedentul UE a crescut la 113,4 miliarde de euro

În primul trimestru din 2026, Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de 113,4 miliarde de euro (2,4% din PIB), comparativ cu un excedent de 99,2 miliarde de euro (2,1% din PIB) în trimestrul precedent.

Comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025, pe baza datelor ajustate sezonier, evoluţia pe componente a fost următoarea:

  • Excedentul de cont pe zona bunurilor a scăzut, de la 89 miliarde de euro la 66,7 miliarde de euro

  • Excedentul la servicii s-a majorat, de la 43,9 miliarde de euro la 52,1 miliarde de euro

  • Deficitul de cont pe zona veniturilor primare s-a transformat în excedent, de la -4,3 miliarde de euro la 25,3 miliarde de euro

  • Deficitul de cont pe zona veniturilor secundare s-a majorat, de la -29,4 miliarde de euro la -30,7 miliarde de euro

Excedente cu Marea Britanie şi Elveţia, deficite cu China şi SUA

Uniunea Europeană a înregistrat excedente de cont curent în relaţia cu:

  • Regatul Unit – 72,8 miliarde de euro

  • Elveţia – 38,7 miliarde de euro

  • Brazilia – 11,1 miliarde de euro

  • Canada – 10,1 miliarde de euro

  • Hong Kong – 6,9 miliarde de euro

  • Rusia – 3,5 miliarde de euro

  • Japonia – 3,2 miliarde de euro

În schimb, UE a raportat deficite în relaţia cu:

  • China – 66,3 miliarde de euro

  • SUA – 15,8 miliarde de euro

  • Centrele financiare offshore – 1,5 miliarde de euro

  • India – 1,1 miliarde de euro

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