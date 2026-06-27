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Mii de oameni pe litoral în weekendul cu temperaturi de foc: plajele sunt pline
Litoral/ Captură video
Publicat27 iun. 2026, 16:00
SursăRealitatea PLUS
Plajele sunt pline pe litoral unde românii au venit în număr mare în acest weekend cu temperaturi de cod roșu. Peste 80 de mii de oameni sunt aşteptaţi zilele acestea în Mamaia, Eforie şi Năvodari.
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