Realitatea.NET
Timp Liber· 1 min citire

Mii de oameni pe litoral în weekendul cu temperaturi de foc: plajele sunt pline

Litoral/ Captură video

Litoral/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 16:00
SursăRealitatea PLUS

Plajele sunt pline pe litoral unde românii au venit în număr mare în acest weekend cu temperaturi de cod roșu. Peste 80 de mii de oameni sunt aşteptaţi zilele acestea în Mamaia, Eforie şi Năvodari.

La Eforie Nord, plajele sunt pline de turiști veniți de la sute de kilometri distanţă. În aceste zile, marea devine refugiu în faţa căldurii de foc. Meteorologii avertizează, însă, că nivelul radiaţiilor este foarte ridicat și recomandă turiștilor să evite soarele între orele 11 şi 16, să se dea cu cremă de protecție solară și să stea cu capul acoperit.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

litoralplajamarea neagratemperaturi extreme

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Timp Liber

Mai Multe