Sărbătoarea zilei, miercuri, 24 iunie: Sfântul Ioan Botezătorul sau Sânzienele. Cruce roșie în calendar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 07:09

În fiecare an, la data de 24 iunie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, una dintre puținele nașteri de sfinți consemnate și sărbătorite în calendarul bisericesc. Pentru români, această zi este cunoscută și sub numele de Sânziene sau Drăgaica, fiind însoțită de numeroase obiceiuri și credințe populare moștenite din generație în generație.

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