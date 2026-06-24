Sărbătoarea zilei, miercuri, 24 iunie: Sfântul Ioan Botezătorul sau Sânzienele. Cruce roșie în calendar

În fiecare an, la data de 24 iunie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, una dintre puținele nașteri de sfinți consemnate și sărbătorite în calendarul bisericesc. Pentru români, această zi este cunoscută și sub numele de Sânziene sau Drăgaica, fiind însoțită de numeroase obiceiuri și credințe populare moștenite din generație în generație.
În multe zone ale țării, fetele culeg flori de sânziene și împletesc cununi pe care le poartă pe cap ori le așază la porți și ferestre. În anumite regiuni, aceste cununi sunt aruncate pe acoperișurile caselor, iar felul în care se așază este interpretat ca semn al sănătății, al norocului sau chiar al duratei vieții. Tot tradiția populară vorbește despre deschiderea cerurilor în noaptea de Sânziene, despre puterile speciale ale plantelor și despre diferite practici prin care oamenii ar putea afla viitorul sau persoana menită să le fie alături. De asemenea, folclorul românesc păstrează imaginea unor ființe fantastice numite sânziene, descrise ca zâne binevoitoare care ocrotesc natura și oamenii, scrie doxologia.ro.
Toate aceste elemente fac parte din bogatul patrimoniu cultural al poporului român și exprimă sensibilitatea acestuia față de frumusețea naturii și misterul existenței. Cu toate acestea, din perspectivă ortodoxă, orice tradiție trebuie evaluată în lumina Evangheliei și a învățăturii Bisericii. Valoarea spirituală a unui obicei nu este dată de vechimea sa, ci de măsura în care acesta se armonizează cu adevărul revelat de Dumnezeu.
Biserica privește cu respect tradițiile care exprimă recunoștința omului pentru frumusețea creației. Florile, pădurile, câmpiile și izvoarele sunt daruri ale lui Dumnezeu, iar admirația față de ele este firească și binecuvântată. În spiritualitatea ortodoxă, întreaga lume este văzută ca lucrare a Creatorului și ca prilej de înălțare a minții către El. De aceea, aprecierea frumuseții naturii nu este străină credinței creștine.
Problema apare însă atunci când anumitor plante, obiecte sau practici li se atribuie puteri supranaturale independente de Dumnezeu. În acel moment, centrul credinței se deplasează: omul nu mai caută binecuvântarea divină, ci începe să-și pună nădejdea în obiecte, ritualuri ori semne considerate miraculoase.
Din punct de vedere ortodox, florile de sânziene nu posedă puteri magice. Ele sunt parte a creației lui Dumnezeu, frumoase și folositoare, însă nu pot influența destinul unei persoane și nici nu pot descoperi viitorul. Credința că o cunună aruncată pe casă ar putea prevesti căsătoria, sănătatea sau durata vieții aparține domeniului superstiției, deoarece atribuie unor lucruri create puteri pe care acestea nu le au.
Biserica nu neagă valoarea terapeutică a plantelor medicinale. Dimpotrivă, recunoaște că Dumnezeu a sădit în natură numeroase leacuri pentru alinarea suferințelor omenești. Dacă anumite plante, inclusiv sânzienele, au fost folosite de-a lungul timpului în scopuri medicinale, acest fapt se datorează însușirilor pe care Creatorul le-a așezat în ele. Credința ortodoxă nu respinge utilizarea lor în scop terapeutic, ci doar atribuirea unor puteri magice, divinatorii sau miraculoase care nu își au temeiul în Revelația dumnezeiască.
Sfânta Scriptură condamnă în mod repetat încercările de a cunoaște viitorul prin mijloace oculte. În Cartea Deuteronomului, Dumnezeu poruncește: „Să nu se găsească la tine... ghicitor, prezicător, vrăjitor sau fermecător” (Deuteronom 18, 10-11). Aceste cuvinte exprimă un adevăr fundamental: viitorul aparține lui Dumnezeu și nu trebuie forțat prin practici magice sau divinatorii.
Din acest motiv, Biserica respinge toate formele de ghicire asociate uneori nopții de Sânziene: ritualurile menite să dezvăluie ursitul, interpretările magice ale cununilor, descântecele sau alte practici care pretind că pot influența cursul vieții. Acestea nu au nimic în comun cu rugăciunea creștină și nici cu încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
În același fel, credința în existența unor zâne care răsplătesc sau pedepsesc oamenii nu face parte din învățătura ortodoxă. Pentru Biserică, lumea este condusă de Dumnezeu, iar relația dintre om și Creator nu este mediată de personaje mitologice, ci de îngeri și de sfinți, așa cum sunt ei descoperiți în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Folclorul poate utiliza imagini poetice și simbolice, însă acestea nu trebuie transformate în adevăruri de credință.
Creștinismul oferă un răspuns mult mai profund decât cel al superstițiilor. Omul nu are nevoie să cunoască viitorul pentru a trăi în pace, ci să aibă încredere că Dumnezeu îi poartă de grijă. Dorința excesivă de a afla ceea ce urmează să se întâmple ascunde adesea o lipsă de încredere în providența divină. Creștinul este chemat să trăiască fiecare zi ca pe un dar primit de la Dumnezeu, lăsând în mâinile Sale ceea ce nu poate controla.
Sfinții Părinți au combătut constant practicile superstițioase. Sfântul Ioan Gură de Aur arată că adevăratul credincios nu caută semne și preziceri, deoarece își pune întreaga nădejde în Dumnezeu. La rândul său, Sfântul Vasile cel Mare condamnă vrăjitoria și practicile divinatorii, considerându-le incompatibile cu viața creștină. Superstiția poate deveni chiar o formă subtilă de idolatrie: atunci când omul crede că un obiect, un ritual sau o anumită zi îi poate hotărî destinul, el transferă încrederea care se cuvine lui Dumnezeu către lucruri create.
În acest context, este esențial să ne amintim adevăratul sens al sărbătorii din 24 iunie. În centrul acestei zile nu se află legendele despre sânziene, ci Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului. El este glasul care strigă în pustie, prorocul pocăinței și modelul smereniei, cel care a mărturisit despre Hristos: „Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez” (Ioan 3, 30).
De aceea, cea mai potrivită modalitate de a petrece această sărbătoare este participarea la Sfânta Liturghie, rugăciunea, citirea vieții Sfântului Ioan Botezătorul și mulțumirea adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale. În locul fricii de forțe nevăzute, creștinul cultivă încrederea în Dumnezeu; în locul descântecelor, rugăciunea; în locul prezicerilor, nădejdea; în locul magiei, harul dumnezeiesc.
Tradițiile populare pot fi păstrate atunci când exprimă frumusețea sufletului românesc și respectul față de creație. Ele trebuie însă curățite de orice element superstițios și așezate sub lumina Evangheliei. Adevărata binecuvântare nu vine de la cununi, flori sau ritualuri, ci de la Dumnezeu, „de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit”.
Astfel, pentru creștinul ortodox, Sânzienele nu reprezintă o sărbătoare a magiei sau a misterelor păgâne, ci o ocazie de a-L slăvi pe Dumnezeu pentru frumusețea creației și de a-l cinsti pe marele proroc care a pregătit calea venirii Mântuitorului în lume – Sfântul Ioan Botezătorul.