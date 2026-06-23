Percheziții la angajați CFR din Arad într-un dosar de furt de combustibil. Patru suspecți au fost reținuți

O amplă operațiune desfășurată de polițiști și procurori în județul Arad a vizat mai mulți angajați ai Căilor Ferate Române, suspectați că ar fi sustras cantități importante de combustibil din depozite și automotoare. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat sute de litri de motorină și alte produse utilizate în activitatea feroviară, iar patru persoane au fost reținute.
Descinderi în mai multe localități din județul Arad
Ancheta este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad și de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.
Potrivit cercetărilor, mai multe persoane ar fi fost implicate într-o schemă prin care combustibilul era extras ilegal din depozite și automotoare aflate într-un depou aparținând Căilor Ferate Române.
Pentru documentarea activității infracționale, oamenii legii au pus în aplicare 24 de mandate de percheziție atât la sediul societății, cât și la locuințele unor suspecți din municipiul Arad și din localitățile Vladimirescu, Gurahonț, Covăsânț și alte zone din județ.
Sute de litri de combustibil, descoperiți în urma perchezițiilor
În timpul verificărilor efectuate de anchetatori au fost găsite și ridicate aproximativ 300 de litri de motorină, precum și 100 de litri de substanță vâscoasă despre care există suspiciunea că ar fi ulei mecanic.
De asemenea, polițiștii au confiscat mai multe recipiente utilizate pentru transportul și depozitarea combustibilului, considerate probe importante în dosar.
Descoperirile întăresc suspiciunile privind existența unor activități ilegale desfășurate pe o perioadă mai lungă de timp.
Cinci persoane vizate de anchetă
În cadrul operațiunii au fost puse în executare și cinci mandate de aducere. Este vorba despre patru bărbați și o femeie, persoane despre care anchetatorii cred că ar fi avut roluri diferite în presupusa activitate infracțională.
Față de cei patru bărbați a fost dispusă continuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de delapidare, în timp ce femeia este cercetată pentru complicitate la delapidare.
Toți suspecții au fost conduși la audieri pentru clarificarea împrejurărilor în care s-ar fi produs furturile de combustibil.
Patru bărbați au fost reținuți
După finalizarea audierilor, procurorii au dispus măsura reținerii pentru cei patru bărbați implicați în dosar.
Aceștia urmează să fie prezentați în fața procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, care va analiza oportunitatea formulării unei propuneri de arestare preventivă.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate amploarea prejudiciului și modul în care ar fi fost organizată activitatea de sustragere a combustibilului.