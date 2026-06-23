Percheziții la angajați CFR din Arad într-un dosar de furt de combustibil. Patru suspecți au fost reținuți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 23:40

O amplă operațiune desfășurată de polițiști și procurori în județul Arad a vizat mai mulți angajați ai Căilor Ferate Române, suspectați că ar fi sustras cantități importante de combustibil din depozite și automotoare. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat sute de litri de motorină și alte produse utilizate în activitatea feroviară, iar patru persoane au fost reținute.

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