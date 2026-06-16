Percheziții DNA în lanț. Peste 100 de firme ar fi fost folosite într-o schemă uriașă de evaziune fiscală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 12:39

DNA face, marți, 48 de percheziții în mai multe județe și în București. Acțiunea are loc într-un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul estimat este de peste 50 de milioane de lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre perchezitii dnaDNA