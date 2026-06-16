Percheziții DNA în lanț. Peste 100 de firme ar fi fost folosite într-o schemă uriașă de evaziune fiscală

DNA face, marți, 48 de percheziții în mai multe județe și în București. Acțiunea are loc într-un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul estimat este de peste 50 de milioane de lei.
Perchezițiile au loc în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în municipiul București.
Dosarul vizează firme din domeniul curieratului
Ancheta vizează mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora. Suspiciunile sunt legate de activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului, mai exact de livrarea comenzilor prin platforme online.
DNA anunță că faptele cercetate ar fi avut loc în perioada 2023 - prezent.
„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor on-line), prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 50 de milioane de lei”, anunţă, marţi, DNA, într-un comunicat de presă.
Percheziții la locuințe și sedii de firme
Potrivit documentului citat, perchezițiile au loc în 48 de locații. Este vorba despre domiciliile unor persoane fizice, dar și despre sedii sau puncte de lucru ale unor societăți comerciale. Acțiunea se desfășoară în mai multe zone din țară, în cadrul aceluiași dosar penal. Persoanele vizate ar fi înființat peste 100 de firme prin care ar fi transferat sume importante de bani, pentru ca urma acestora să fie pierdută. Societățile comerciale activau în zona livrărilor de mâncare prin intermediul platformelor online.
Facturi fictive și curieri neînregistrați
Pentru a evita plata taxelor către stat, în contabilitate ar fi fost introduse facturi fictive emise de diverse firme fantomă. De asemenea, cei care livrau marfa nu ar fi fost înregistrați, pentru a se evita plata obligațiilor către stat. Numărul curierilor ar fi de ordinul a câteva mii de persoane.