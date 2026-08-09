Disperarea românilor: s-au îmbulzit pentru produse la promoție, în plin val de caniculă

Publicat 9 aug. 2026, 18:45 Sursă Realitatea PLUS

Isterie la deschiderea unui magazin din Ploiești! Aproape 200 de oameni s-au îmbulzit pentru alimente gratuite și produse vândute la promoție. S-a format o coadă uriașă, iar pentru ca situația să nu degenereze, zeci de polițiști și jandarmi au fost mobilizați la fața locului, conform Realitatea PLUS.

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