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Locale· 1 min citire
Disperarea românilor: s-au îmbulzit pentru produse la promoție, în plin val de caniculă
Publicat9 aug. 2026, 18:45
SursăRealitatea PLUS
Isterie la deschiderea unui magazin din Ploiești! Aproape 200 de oameni s-au îmbulzit pentru alimente gratuite și produse vândute la promoție. S-a format o coadă uriașă, iar pentru ca situația să nu degenereze, zeci de polițiști și jandarmi au fost mobilizați la fața locului, conform Realitatea PLUS.
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