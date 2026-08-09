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Locale· 1 min citire

Disperarea românilor: s-au îmbulzit pentru produse la promoție, în plin val de caniculă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 18:45
SursăRealitatea PLUS

Isterie la deschiderea unui magazin din Ploiești! Aproape 200 de oameni s-au îmbulzit pentru alimente gratuite și produse vândute la promoție. S-a format o coadă uriașă, iar pentru ca situația să nu degenereze, zeci de polițiști și jandarmi au fost mobilizați la fața locului, conform Realitatea PLUS.

Și în București, la începutul lunii iulie sute de oameni s-au îmbulzit la deschiderea unui magazin alimentar, în speranța că vor prinde produsele aflate la cele mai mici prețuri.

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