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Alertă pe calea ferată la Petroșani: placă de beton și un dispozitiv de macaz, găsite în calea unui tren de marfă

Placă beton pe șina de tren

Placă beton pe șina de tren

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 18:35

Mai multe obiecte au fost amplasate pe calea ferată în fața unui tren de marfă, în stația Petroșani din județul Hunedoara. Incidentul s-a produs duminică, în jurul orei 16:10, pe linia 2. Printre obiectele descoperite s-au aflat o placă de beton și o componentă a unui dispozitiv folosit pentru manevrarea macazului. Primele constatări indică o posibilă intervenție neautorizată asupra infrastructurii feroviare.

Dispozitivul de la macaz fusese desfăcut

Trenul de marfă operat de Rail Cargo Carrier a întâlnit mai întâi placa dispozitivului ajutător pentru manevrarea macazului. Componenta fusese desfăcută și ridicată, deși în condiții normale este sigilată și asigurată. Ulterior, pe linie a fost găsită o placă de beton care aparținea canalului de cabluri. Autoritățile verifică modul în care obiectele au ajuns în calea trenului.

Poliția face cercetări

Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată și a trimis echipe la fața locului. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care dispozitivul macazului a fost desfăcut. De asemenea, aceștia verifică cine a amplasat placa de beton pe linie. Cercetările urmăresc și identificarea persoanelor implicate.

CFR avertizează că amplasarea obiectelor pe șine poate provoca accidente grave. O placă de beton poate avaria trenurile și infrastructura feroviară. Intervențiile neautorizate asupra macazurilor pot afecta siguranța circulației și a manevrelor din stație. Astfel de fapte pot pune în pericol atât călătorii, cât și personalul feroviar.

Personalul CFR a verificat infrastructura și instalațiile din zona incidentului. Circulația feroviară a fost reluată la ora 17:10. Redeschiderea liniei a fost făcută după finalizarea controalelor necesare pentru desfășurarea traficului în siguranță. Ancheta Poliției Transporturi Feroviare continuă.

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