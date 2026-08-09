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Locale· 1 min citire
Alertă pe calea ferată la Petroșani: placă de beton și un dispozitiv de macaz, găsite în calea unui tren de marfă
Placă beton pe șina de tren
Mai multe obiecte au fost amplasate pe calea ferată în fața unui tren de marfă, în stația Petroșani din județul Hunedoara. Incidentul s-a produs duminică, în jurul orei 16:10, pe linia 2. Printre obiectele descoperite s-au aflat o placă de beton și o componentă a unui dispozitiv folosit pentru manevrarea macazului. Primele constatări indică o posibilă intervenție neautorizată asupra infrastructurii feroviare.
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