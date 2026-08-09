Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Elicopter aterizat fără acord într-un centru de echitație din Constanța. Aparatul ar fi venit să preia fiica unui om de afaceri

Elicopter/ Sursa foto: CT100.ro

Elicopter/ Sursa foto: CT100.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 18:50

Un elicopter privat a aterizat duminică, 9 august, fără acordul conducerii Clubului Ecvestru Black Sea Horses din satul Culmea, orașul Ovidiu. Incidentul s-a produs în jurul orei 15:00. Aeronava ar fi venit pentru a prelua o tânără din incinta complexului. În urma aterizării au fost provocate pagube materiale, însă nicio persoană nu a fost rănită.

Suflul puternic produs de elicopter a afectat mai multe bunuri aflate în apropiere. Oamenii din complex și din zona piscinei au fost deranjați de aterizarea aeronavei. Conducerea centrului de echitație nu ar fi fost anunțată despre operațiune. De asemenea, aceasta nu și-ar fi dat acordul pentru aterizarea și decolarea elicopterului.

Polițiștii din Ovidiu au fost alertați printr-un apel la 112. Primele verificări au indicat că pilotul ar fi aterizat și ar fi decolat în interiorul complexului fără înștiințarea sau acordul conducerii. Mai multe bunuri aparținând persoanelor aflate în apropiere ar fi fost distruse. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, conform CT100.ro.

Identitatea tinerei nu a fost confirmată

Potrivit unor informații neoficiale, tânăra preluată de elicopter ar fi fiica omului de afaceri Jean Paul Tucan. Această informație nu a fost confirmată de autorități. Clubul de echitație este administrat de societatea BSH Equestrian Club SRL. Unul dintre asociații firmei este Ioan-Alexandru Picu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

elicopter privat constanta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe