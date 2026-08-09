Elicopter aterizat fără acord într-un centru de echitație din Constanța. Aparatul ar fi venit să preia fiica unui om de afaceri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 18:50

Un elicopter privat a aterizat duminică, 9 august, fără acordul conducerii Clubului Ecvestru Black Sea Horses din satul Culmea, orașul Ovidiu. Incidentul s-a produs în jurul orei 15:00. Aeronava ar fi venit pentru a prelua o tânără din incinta complexului. În urma aterizării au fost provocate pagube materiale, însă nicio persoană nu a fost rănită.

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