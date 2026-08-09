Accident grav în Iași: trei copii, de 9, 12 și 13 ani, și o femeie au fost răniți și transportați la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 17:09

Trei copii și o femeie au fost răniți duminică într-un accident rutier produs în localitatea Horpaz, comuna Miroslava. În eveniment au fost implicate două autoturisme și cinci persoane. Toate victimele erau conștiente la sosirea echipajelor de intervenție. În urma evaluării medicale, acestea prezentau traumatisme, plăgi, contuzii și escoriații.

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