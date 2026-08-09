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Accident grav în Iași: trei copii, de 9, 12 și 13 ani, și o femeie au fost răniți și transportați la spital

Accident în Iași

Accident în Iași

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 17:09

Trei copii și o femeie au fost răniți duminică într-un accident rutier produs în localitatea Horpaz, comuna Miroslava. În eveniment au fost implicate două autoturisme și cinci persoane. Toate victimele erau conștiente la sosirea echipajelor de intervenție. În urma evaluării medicale, acestea prezentau traumatisme, plăgi, contuzii și escoriații.

Patru persoane au fost transportate la spital

Copiii răniți au vârste de 9, 12 și 13 ani. Aceștia au fost transportați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. O femeie în vârstă de 39 de ani a fost dusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon”. Un bărbat implicat în accident a primit îngrijiri, dar a refuzat transportul la spital.

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