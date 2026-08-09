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Accident în Roman: un șofer a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un chioșc de pâine. Vânzătoarea a fost rănită

Accident în Neamț

Accident în Neamț

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 15:11

Un accident rutier s-a produs duminică, în jurul orei 12:15, pe strada Aprodu Arbore din municipiul Roman. Un șofer de 46 de ani a pierdut controlul direcției, iar mașina a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un chioșc în care se vindeau produse de panificație. În interior se afla o vânzătoare în vârstă de 38 de ani. Femeia a fost rănită și transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Șoferul a primit îngrijiri la fața locului

În autoturism se afla doar conducătorul auto. La sosirea pompierilor, bărbatul se afla în afara mașinii, iar angajata fusese scoasă din spațiul comercial. Șoferul a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea unui echipaj SMURD. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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