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Locale· 1 min citire
Accident în Roman: un șofer a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un chioșc de pâine. Vânzătoarea a fost rănită
Accident în Neamț
Un accident rutier s-a produs duminică, în jurul orei 12:15, pe strada Aprodu Arbore din municipiul Roman. Un șofer de 46 de ani a pierdut controlul direcției, iar mașina a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un chioșc în care se vindeau produse de panificație. În interior se afla o vânzătoare în vârstă de 38 de ani. Femeia a fost rănită și transportată la spital pentru investigații suplimentare.
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