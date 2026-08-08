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Incendiu într-un cimitir din Botoșani, provocat de o lumânare lăsată nesupravegheată. Crucile și coroanele au fost cuprinse de flăcări

Incendiu în Botoșani

Incendiu în Botoșani

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 10:56

Un incendiu a izbucnit în cimitirul din localitatea Ichimeni, comuna Avrămeni, județul Botoșani. Focul ar fi pornit de la o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată în apropierea unor materiale combustibile. Flăcările au cuprins vegetația uscată, mai multe cruci din lemn și coroane aflate pe morminte. Pompierii au oprit extinderea incendiului către restul cimitirului și construcțiile din apropiere.

Pompierii au intervenit cu o autospecială

La fața locului au ajuns pompierii de la Stația Săveni, cu o autospecială de stingere. La intervenție au participat și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Avrămeni. În momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta violent. Salvatorii au localizat și au stins toate focarele înainte ca flăcările să se extindă.

Pompierii avertizează că lumânările așezate lângă coroane, cruci din lemn sau vegetație uscată pot provoca rapid incendii. Acestea trebuie puse în suporturi stabile, în poziție verticală și la distanță de materialele care pot lua foc. Lumânările trebuie stinse înainte de a fi mutate. Oamenii trebuie să verifice că focul este stins complet înainte de a părăsi cimitirul.

Incendiu de vegetație în localitatea Copălău

Un alt incendiu a izbucnit la marginea unui drum din localitatea Copălău. Flăcările au cuprins aproximativ 5.000 de metri pătrați de vegetație uscată. Pompierii de la Punctul de Lucru Flămânzi au intervenit împreună cu voluntarii din Copălău și au protejat construcțiile aflate în apropiere. Cauza probabilă a incendiului a fost folosirea focului deschis.

Arderea vegetației uscate este interzisă și poate pune în pericol locuințele, terenurile agricole și pădurile. În condiții de vânt, flăcările se pot extinde într-un timp foarte scurt. Fumul dens poate reduce vizibilitatea și poate afecta circulația pe drumurile publice. Orice incendiu trebuie anunțat imediat la numărul de urgență 112.

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