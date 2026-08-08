Incendiu într-un cimitir din Botoșani, provocat de o lumânare lăsată nesupravegheată. Crucile și coroanele au fost cuprinse de flăcări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 10:56

Un incendiu a izbucnit în cimitirul din localitatea Ichimeni, comuna Avrămeni, județul Botoșani. Focul ar fi pornit de la o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată în apropierea unor materiale combustibile. Flăcările au cuprins vegetația uscată, mai multe cruci din lemn și coroane aflate pe morminte. Pompierii au oprit extinderea incendiului către restul cimitirului și construcțiile din apropiere.

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