Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Focar de variolă ovină în județele Gorj și Vâlcea.Peste 800 de animale infectate vor fi sacrificate

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 19:39

Alertă sanitar-veterinară în județele Gorj și Vâlcea, unde peste 800 de oi vor fi sacrificate după confirmarea unui focar de variolă ovină. Boala a fost depistată atât într-o fermă din apropierea municipiului Târgu Jiu, cât și în turma aflată la pășunat în zona Transalpina.

Focarul a fost confirmat la o fermă din Gorj și în zona Transalpina

Primele cazuri au fost semnalate la o fermă din localitatea Drăgoieni, unde proprietarul a anunțat autoritățile după apariția unor simptome suspecte la animale. Analizele de laborator au confirmat prezența virusului variolei ovine la peste 300 de animale.

Ancheta epidemiologică a fost extinsă ulterior în zona montană, în apropierea Pasului Urdele și a stațiunii Rânca, unde o parte din efectiv era dusă la pășunat. Testele efectuate asupra a peste 500 de oi au confirmat și aici infectarea cu virusul.

Animalele infectate vor fi sacificate, iar autoritățile verifică posibile nereguli

Autoritățile sanitar-veterinare din Gorj și Vâlcea au decis sacrificarea și neutralizarea întregului efectiv infectat pentru a limita răspândirea bolii. Întrucât județul Gorj nu dispune de un incinerator autorizat, animalele vor fi eliminate prin îngropare, conform normelor de biosecuritate.

Ancheta continuă pentru a stabili dacă animalele au fost mutate fără documentele sanitar-veterinare obligatorii. Există suspiciuni că transportul și circulația neconforme ale efectivelor ar fi favorizat apariția și extinderea focarului.

În perioada următoare, autoritățile vor impune restricții privind deplasarea animalelor și vor intensifica verificările în fermele din zonă, pentru prevenirea unor noi cazuri.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

focarvariola ovinaoi sacrificate

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe