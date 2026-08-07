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Locale· 1 min citire
Focar de variolă ovină în județele Gorj și Vâlcea.Peste 800 de animale infectate vor fi sacrificate
FOTO: Arhivă
Alertă sanitar-veterinară în județele Gorj și Vâlcea, unde peste 800 de oi vor fi sacrificate după confirmarea unui focar de variolă ovină. Boala a fost depistată atât într-o fermă din apropierea municipiului Târgu Jiu, cât și în turma aflată la pășunat în zona Transalpina.
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