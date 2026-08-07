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Furtuna a făcut ravagii în județul Maramureș. Copaci doborâți de vânt și gospodării inundate

FOTO: ISU Maramureș

FOTO: ISU Maramureș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 18:18

O furtună puternică a lovit vineri după-amiază orașul Borșa, din județul Maramureș, iar pompierii militari au intervenit în mai multe zone afectate de inundații și de copaci doborâți de vânt.

Subsoluri și gospodării inundate în urma ploilor torențiale

”Efectele ploilor abundente au început să se vadă în teren. Pompierii militari au intervenit la Borșa pentru evacuarea apei din subsolul unei case de locuit și din subsolul unui spațiu comercial. Echipajele acționează, de asemenea, pentru evacuarea apei acumulate în curțile unor gospodării”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Maramureș, Adriana Șanta.

Potrivit reprezentantului ISU, o altă intervenție are loc pe strada Capra Neagră, unde pompierii acționează pentru degajarea unui arbore prăbușit pe partea carosabilă.

”Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, a mai sous acesta.

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