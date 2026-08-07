Furtuna a făcut ravagii în județul Maramureș. Copaci doborâți de vânt și gospodării inundate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 18:18

O furtună puternică a lovit vineri după-amiază orașul Borșa, din județul Maramureș, iar pompierii militari au intervenit în mai multe zone afectate de inundații și de copaci doborâți de vânt.

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