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Locale· 1 min citire
Furtuna a făcut ravagii în județul Maramureș. Copaci doborâți de vânt și gospodării inundate
FOTO: ISU Maramureș
O furtună puternică a lovit vineri după-amiază orașul Borșa, din județul Maramureș, iar pompierii militari au intervenit în mai multe zone afectate de inundații și de copaci doborâți de vânt.
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