Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Incident grav în Buzău.Tânăr de 18 ani, în stare gravă după ce s-a electrocutat în timp ce tundea iarba

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 16:23
Actualizat7 aug. 2026, 16:24

Un grav accident s-a produs vineri în comuna buzoiană Stâlpu, unde un tânăr de 18 ani s-a electrocutat în timp ce tundea iarba. Acesta a fost transportat în stare critică la Spitalul Județean de Urgență Buzău.

Starea tânărului este critică

Potrivit reprezentanţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, pacientul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe în stare foarte gravă, fiind intubat şi ventilat mecanic.

„La UPU a SJU Buzău a fost transportat un tânăr în vârstă de 18 ani, din Stâlpu, în stare foarte gravă, intubat şi ventilat mecanic, după ce ar fi fost electrocutat. La acest moment, tânărul este supus procedurilor medicale”, au transmis reprezentanţii unităţii sanitare.

Cum s-a petrecut incidentul

Din primele informații, tânărul, originar din satul Lipia, se afla în vizită la rude din comuna Stâlpu. Acesta s-ar fi electrocutat în timp ce încerca să tundă iarba.

Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autorități.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tanar electrocutatiarbaBuzau

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe