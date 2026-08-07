Incident grav în Buzău.Tânăr de 18 ani, în stare gravă după ce s-a electrocutat în timp ce tundea iarba

Publicat 7 aug. 2026, 16:23 Actualizat 7 aug. 2026, 16:24

Un grav accident s-a produs vineri în comuna buzoiană Stâlpu, unde un tânăr de 18 ani s-a electrocutat în timp ce tundea iarba. Acesta a fost transportat în stare critică la Spitalul Județean de Urgență Buzău.

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