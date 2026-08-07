Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Încă un oraș din România ia măsuri pentru economisirea energiei. Iluminatul public va fi redus pe timpul nopții

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 16:13

Iluminatul public și cel arhitectural din municipiul Sfântu Gheorghe vor funcționa la intensitate redusă pe timpul nopții, ca parte a măsurilor adoptate de administrația locală pentru eficientizarea consumului de energie. Anunțul a fost făcut vineri de reprezentanții Primăriei.

Iluminatul va fi redus în timpul nopții

Potrivit reprezentanților instituției, iluminatul arhitectural al clădirii Primăriei va fi oprit pe timpul nopții, iar pe străzile unde funcționează o rețea de iluminat public telegestionată, cu intensitate reglabilă, emisia de lumină va fi redusă cu 30% în intervalul orar 00:00–05:00.

Măsurile, anunțate pe pagina de Facebook a instituției, fac parte din demersurile municipalității de eficientizare a consumului de energie și de utilizare responsabilă a resurselor.

Apel către locuitori pentru reducerea consumului la energie

Reprezentanții Primăriei Sfântu Gheorghe au adresat, totodată, un apel locuitorilor municipiului să reducă, pe cât posibil, consumul de energie electrică în orele de seară.

„Îi rugăm și pe locuitorii orașului ca, în măsura în care este posibil, să reducă consumul de energie electrică în orele serii”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sfantu gheorgheiluminatul publicconsum de energie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe