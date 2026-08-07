Încă un oraș din România ia măsuri pentru economisirea energiei. Iluminatul public va fi redus pe timpul nopții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 16:13

Iluminatul public și cel arhitectural din municipiul Sfântu Gheorghe vor funcționa la intensitate redusă pe timpul nopții, ca parte a măsurilor adoptate de administrația locală pentru eficientizarea consumului de energie. Anunțul a fost făcut vineri de reprezentanții Primăriei.

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