Regula paharului cu apă la fiecare oră. Cum te protejezi de deshidratare în zilele de caniculă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 21:53

Pe timpul caniculei, organismul pierde mai rapid apă și electroliți prin transpirație, ceea ce crește considerabil riscul de deshidratare. Pentru a preveni aceste probleme, specialiștii recomandă consumul unui pahar cu apă în fiecare oră, alături de aproximativ 500 de grame de fructe și 300 de grame de legume zilnic. Un indicator simplu, dar important, al nivelului de hidratare este culoarea urinei, care poate arăta dacă organismul primește suficiente lichide

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