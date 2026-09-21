Rolul mișcării în menținerea funcției fizice

Scris de Catalina Anghel Publicat: 21 sept. 2026, 09:16

Tratamentul oncologic poate fi însoțit de oboseală, scăderea forței musculare și reducerea rezistenței la efort. Evitarea completă a mișcării nu este însă, în majoritatea situațiilor, cea mai bună soluție.

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