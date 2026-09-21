Rolul mișcării în menținerea funcției fizice

Tratamentul oncologic poate fi însoțit de oboseală, scăderea forței musculare și reducerea rezistenței la efort. Evitarea completă a mișcării nu este însă, în majoritatea situațiilor, cea mai bună soluție.
Activitatea fizică în timpul tratamentului oncologic poate contribui la reducerea oboselii, anxietății și depresiei și poate susține forța musculară, mobilitatea, somnul și calitatea vieții. Programul trebuie adaptat tipului de cancer, tratamentului urmat, nivelului anterior de activitate și eventualelor efecte adverse, astfel încât efortul să fie sigur și realist pentru fiecare pacient.
Mișcarea poate însemna mers, exerciții de forță ușoară, mobilitate sau alte activități adaptate, nu neapărat antrenamente intense. Uneori intensitatea trebuie redusă temporar, de exemplu în perioade de anemie importantă, infecție, durere severă sau după anumite intervenții. Obiectivul este menținerea activității fizice pe parcursul tratamentului, într-o abordare coordonată cu echipa oncologică.
Ai grijă de tine!
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