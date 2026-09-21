Avocatul Giorgiu Coman, despre perchezițiile de luni dimineață: "Vorbim despre o cercetare in rem, cu privire la faptă"

Publicat 21 sept. 2026, 08:24 Actualizat 21 sept. 2026, 08:25

Avocatul Giorgiu Coman a comentat, luni dimineață, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, informațiile legate de perchezițiile desfășurate la locuința lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Descinderile au loc într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

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