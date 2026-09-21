Avocatul Giorgiu Coman, despre perchezițiile de luni dimineață: "Vorbim despre o cercetare in rem, cu privire la faptă"

Avocatul Giorgiu Coman a comentat, luni dimineață, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, informațiile legate de perchezițiile desfășurate la locuința lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Descinderile au loc într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
"Ced că s-au făcut cercetări până acum dacă s-a internazionalizat, ca să spun așa, acest dosar. S-au făcut comisii rogatorii. Bănuiesc că procurorii români au solicitat date certe cu privire la circuitul bancar al unor sume de bani care ar fi circulat pe acolo.
Din ce m-am documentat așa, în scurt timp, am văzut că este vorba despre suma de 1,1 milioane de euro depusă drept garanție pentru a se obține un credit de 6 milioane de euro.
Repet, am spus și mai devreme, într-adevăr, acuzațiile sunt extrem de grave, dar urmează să vedem dacă ele vor fi probate. Pentru că în acest dosar, în care vorbim de un grup infracțional organizat, grupul infracțional organizat presupune ca mai multe persoane să se constituie în scopul de a săvârși fapte de natură penală. Fiecare trebuie să aibă un rol, să coordoneze, să aibă un șef de grup, ca să spun așa, și ceilalți să își cunoască foarte bine misiunea în acest grup infracțional.
Urmează să vedem dacă ceea ce spun procurorii, cu probele care vin de afară, cu comisiile rogatorii, cu extrasele de cont prin care s-ar fi tranzacționat aceste sume, duc într-un final la vreo infracțiune sau, la acest moment, vorbim despre o cercetare in rem, adică cu privire la faptă și nu despre o cercetare in personam, cu privire la o persoană anume.
Ceea ce mi se pare bizar în acest dosar este faptul că a trecut o perioadă de timp destul de lungă - fapte petrecute în 2021, plângerea depusă în 2024 și instrumentarea, practic, a acestui dosar în 2026. Sunt 5 ani din 2021 până...", a declarat avocatul pentru Realitatea PLUS.
Întrebat dacă poate fi vorba de cercetare in rem în condițiile în care în comunicatul celor de la DIICOT se vorbește despre trei făptuitori, avocatul a explicat: "Până când nu sunt probe certe și clare, vorbim despre o cercetare cu privire la posibilitatea existenței unor fapte. Așa se începe urmărirea penală. Întâi se dispune prin ordonanța procurorului începerea urmăririi penale in rem, iar pe parcurs, după declarații, după audierea de martori, după probele pe care le au în dosar, pot să schimbe această situație, pot să pună în mișcare acțiunea penală și să transforme totul in personam, adică cu privire la persoanele care sunt implicate în această cauză".
Giorgiu Coman a precizat că "dacă astăzi vom vedea că domnul Călin Georgescu sau soția dumnealui sau celelalte persoane care sunt implicate în dosar vor merge să dea declarație în vreo calitate și să vedem care este calitatea de suspect sau de altceva, ne vom clarifica la momentul respectiv".