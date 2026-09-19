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Justitie· 2 min citire

Teroristul Hayssam rămâne în România. Cum împiedică extrădarea?

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Scris deRealitatea.NET
Publicat19 sept. 2026, 08:38
Actualizat19 sept. 2026, 08:40
SursăRealitatea PLUS

Omar Hayssam încearcă să împiedice extrădarea sa în Siria. Avocații au invocat în fața judecătorilor probleme medicale grave și au susținut că transportul cu avionul i-ar putea pune viața în pericol. Astfel, Hayssam rămâne momentan în România. Totodată, acesta nu mai este sub pază și supraveghere în spital. Solicitarea de expulzare a sirianului a fost respinsă definitv de Curtea de Apel București.

Omar Hayssam a fost eliberat din închisoare

Apărarea lui Omar Hayssam a invocat și riscurile la care Hayssam s-ar expune în cazul întoarcerii în Siria, ținând cont de problemele sale de sănătate. Măsurile pentru îndepărtarea sa din România continuă însă, precizează Inspectoratul General pentru Imigrări.

Omar Hayssam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răpirii a trei jurnalişti români în Irak, a fost eliberat condiţionat, cu nouă ani mai devreme, de magistraţii Tribunalului Ilfov, decizia instanţei fiind definitivă.

În 2005, întregul popor a asistat înmărmurit la răpirea jurnaliștilor români în Iraq. Omar Hayssam a susținut atunci că teroriștii l-au contactat și cereau 4 milioane de dolari răscumpărare. În realitate, s-a aflat că Hayssam orchestrase totul, împreună cu ghidul ziariștilor și un apropiat al lui Saddam Hussein.

După ce jurnaliștii au fost aduși acasă, Hayssam a fost arestat. A fost lăsat liber ulterior pe caz de boală și a fugit în Siria, ascuns într-un container cu oi. A fost adus din nou în România abia după 7 ani, în 2013, și a fost condamnat doi ani mai târziu.

Acum a fost lăsat liber tot pe caz de boală. Totuși, fiindcă și-a pierdut cetățenia română, va fi închis la Imigrări sub pază până la extrădarea în Siria.

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