Teroristul Hayssam rămâne în România. Cum împiedică extrădarea?

Publicat 19 sept. 2026, 08:38 Actualizat 19 sept. 2026, 08:40 Sursă Realitatea PLUS

Omar Hayssam încearcă să împiedice extrădarea sa în Siria. Avocații au invocat în fața judecătorilor probleme medicale grave și au susținut că transportul cu avionul i-ar putea pune viața în pericol. Astfel, Hayssam rămâne momentan în România. Totodată, acesta nu mai este sub pază și supraveghere în spital. Solicitarea de expulzare a sirianului a fost respinsă definitv de Curtea de Apel București.

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