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Justitie· 2 min citire
Teroristul Hayssam rămâne în România. Cum împiedică extrădarea?
Publicat19 sept. 2026, 08:38
Actualizat19 sept. 2026, 08:40
SursăRealitatea PLUS
Omar Hayssam încearcă să împiedice extrădarea sa în Siria. Avocații au invocat în fața judecătorilor probleme medicale grave și au susținut că transportul cu avionul i-ar putea pune viața în pericol. Astfel, Hayssam rămâne momentan în România. Totodată, acesta nu mai este sub pază și supraveghere în spital. Solicitarea de expulzare a sirianului a fost respinsă definitv de Curtea de Apel București.
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