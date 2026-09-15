Protestul din Piața Victoriei. Un bărbat a fost reținut de Poliția Capitalei | VIDEO

Publicat 15 sept. 2026, 22:17 Actualizat 15 sept. 2026, 22:19

Polițiștii Capitalei au reținut un bărbat de 34 de ani, în cadrul unui dosar penal deschis pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, în contextul protestului din Piața Victoriei.

Distribuie articolul