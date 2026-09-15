Protestul din Piața Victoriei. Un bărbat a fost reținut de Poliția Capitalei | VIDEO

Polițiștii Capitalei au reținut un bărbat de 34 de ani, în cadrul unui dosar penal deschis pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, în contextul protestului din Piața Victoriei.
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de Poliția Capitalei, după ce a fost prins cu un cuțit asupra sa în timpul protestului din Piața Victoriei. Alte două persoane, de 37 și 50 de ani, au fost conduse la Secția 4 Poliție pentru verificări.
Cei trei bărbați au fost preluați de jandarmi și duși la sediul poliției după ce, potrivit autorităților, au avut un comportament recalcitrant și nu au cooperat cu forțele de ordine în timpul manifestației.
În cazul bărbatului de 34 de ani, polițiștii au identificat asupra acestuia un obiect tăietor-înțepător. Verificările au stabilit că acesta avea asupra sa un cuțit cu o lungime totală de aproximativ 20 de centimetri.
Incidentul s-a produs pe 15 septembrie 2026, în jurul orei 15:40, în Piața Victoriei. Bărbatul a fost depistat de jandarmii care asigurau și mențineau ordinea publică în zona protestului.
Bărbatul, reținut pentru 24 de ore
În urma cercetărilor efectuate până în acest moment, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunerea legală corespunzătoare.
Ancheta este desfășurată de polițiștii Secției 4 Poliție, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Cercetările vizează infracțiunea de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.
Ce se întâmplă cu ceilalți doi protestatari
În ceea ce îi privește pe bărbații de 37 și 50 de ani, polițiștii continuă verificările pentru stabilirea exactă a situației și pentru dispunerea măsurilor prevăzute de lege.
Autoritățile precizează că forțele Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate în zona protestului pentru protejarea participanților și menținerea ordinii publice.
MAI reamintește că exprimarea opiniilor în spațiul public și participarea la proteste reprezintă drepturi garantate, însă comportamentele care încalcă legea sau pun în pericol alte persoane ori forțele de ordine pot atrage răspunderea legală.