O nouă reușită academică: Ana Maria Păcuraru a trecut cu succes de pre-susținerea tezei de doctorat

Scris de Catalina Anghel Publicat: 15 sept. 2026, 14:41

Ana Maria Păcuraru a trecut cu succes de pre-susținerea tezei sale de doctorat, un moment important care marchează parcursul unei cercetări de anvergură, desfășurată în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare (ISDS) a Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Universitatea din București.

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