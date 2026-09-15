Un vagon al Mocăniței „Huțulca” a deraiat în județul Suceava. Primele imagini de la locul accidentului VIDEO

Publicat 15 sept. 2026, 13:23 Actualizat 15 sept. 2026, 13:26

Un vagon al Mocăniței „Huțulca” a deraiat la Rașca, în comuna Moldovița, județul Suceava. Imagini publicate în mediul online surprind vagonul ieșit de pe șine și operațiunea de repunere a acestuia pe calea ferată.

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