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Social· 1 min citire
Un vagon al Mocăniței „Huțulca” a deraiat în județul Suceava. Primele imagini de la locul accidentului VIDEO
Vagon mpcăniță deraiat/ Foto: Facebook
Publicat15 sept. 2026, 13:23
Actualizat15 sept. 2026, 13:26
Un vagon al Mocăniței „Huțulca” a deraiat la Rașca, în comuna Moldovița, județul Suceava. Imagini publicate în mediul online surprind vagonul ieșit de pe șine și operațiunea de repunere a acestuia pe calea ferată.
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