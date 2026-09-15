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Un vagon al Mocăniței „Huțulca” a deraiat în județul Suceava. Primele imagini de la locul accidentului VIDEO

Vagon mpcăniță deraiat/ Foto: Facebook

Vagon mpcăniță deraiat/ Foto: Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 13:23
Actualizat15 sept. 2026, 13:26

Un vagon al Mocăniței „Huțulca” a deraiat la Rașca, în comuna Moldovița, județul Suceava. Imagini publicate în mediul online surprind vagonul ieșit de pe șine și operațiunea de repunere a acestuia pe calea ferată.

Un vagon al Mocăniței „Huțulca” a deraiat la Rașca, comuna Moldovița. În imaginile apărute în mediul online se poate vedea vagonul deraiat și câțiva oameni care asistă neputincioși la întreaga scenă.

Fotografii și un videoclip care ilustrează cele întâmplate au fost publicate pe Facebook de publicația locală SuceavaLive.ro. Aceeași publicație arată și cum se încearcă repunerea pe șine a vagonului.

Până la ora transmiterii acestei știri, nu se cunosc cauzele producerii incidentului.

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