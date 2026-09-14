Rutină de 12 minute seara: Cum păstrezi un apartament curat fără „maratonul” de weekend

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 sept. 2026, 23:03

Faci curat mereu, dar casa tot pare dezordonată? Secretul poate fi simplu: curăță separat holul, bucătăria și dormitorul pentru rezultate vizibile, fără ore întregi de muncă.

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