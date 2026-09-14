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Social· 1 min citire
Semnal de alarmă al experților: pensia de stat nu va mai oferi un venit decent
Publicat14 sept. 2026, 08:39
SursăRealitate Plus
Semnal sumbru de la reprezentanții fondurilor de pensii private! Pensia de la stat nu va mai asigura un venit decent în următorii ani, iar contribuțiile de la piloanele de pensii private sunt esențiale. Dacă acum pensia e de aproximativ 47% din venit, pragul va scădea până la 30%. Jurnalistul Realitatea Plus Alexandra Nistorescu a analizat cifrele.
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