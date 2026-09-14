Semnal de alarmă al experților: pensia de stat nu va mai oferi un venit decent

Publicat 14 sept. 2026, 08:39 Sursă Realitate Plus

Semnal sumbru de la reprezentanții fondurilor de pensii private! Pensia de la stat nu va mai asigura un venit decent în următorii ani, iar contribuțiile de la piloanele de pensii private sunt esențiale. Dacă acum pensia e de aproximativ 47% din venit, pragul va scădea până la 30%. Jurnalistul Realitatea Plus Alexandra Nistorescu a analizat cifrele.

Distribuie articolul