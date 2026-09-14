Program guvernamental pentru reducerea accidentelor rutiere cu 50%. Pilotul Titi Aur pune sub semnul întrebării succesul proiectului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 10:10

Guvernul și-a propus ca până în 2030 să reducă la jumătate numărul accidentelor rutiere de pe drumurile publice. În acest sens, a lansat recent programul educativ ”Generația Zero Accidente”: Pilotul Titi Aur, expert în conducere defensivă, nu crede, însă, în succesul acestei inițiative.

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