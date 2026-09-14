Program guvernamental pentru reducerea accidentelor rutiere cu 50%. Pilotul Titi Aur pune sub semnul întrebării succesul proiectului

Guvernul și-a propus ca până în 2030 să reducă la jumătate numărul accidentelor rutiere de pe drumurile publice. În acest sens, a lansat recent programul educativ ”Generația Zero Accidente”: Pilotul Titi Aur, expert în conducere defensivă, nu crede, însă, în succesul acestei inițiative.
Ministerul Educației, Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) sunt partenerii instituționali ai proiectului ”Generația Zero Accidente”. Acestor instituții li s-au alăturat Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Proiectul care include un set de măsuri educative rutiere îi vizează în special pe tineri.
Obiectivele proiectului sunt creșterea nivelului de educație rutieră, dezvoltarea comportamentelor preventive, promovarea responsabilității în trafic și facilitarea accesului la resurse educaționale pentru diferite categorii de participanți la trafic.
”Prin acces la informații relevante și materiale adaptate diferitelor categorii de public, Generația Zero Accidente susține formarea unor comportamente care pot reduce riscul accidentelor și pot contribui la un trafic mai sigur pentru toți”, se menționează în proiect.
”Nu ne pricepem când trebuie să le implementăm”
Pilotul Titi Aur este rezervat în ceea ce privește rezultatele acestei inițiative guvernamentale. Expertul în conducere defensivă nu crede că până în 2030 se va reuși reducerea cu 50% a numărului de accidente.
„A mai existat și o strategie pentru siguranță rutieră pentru 2010-2020. A fost semnată de premier abia în 2016 și nu s-a făcut mai nimic cu ea. Apoi, am avut strategia 2020-2030, semnată prin 2022. La fel, mai nimic nu s-a făcut. Aceste strategii, la fel precum cea despre care vorbim acum, arată foarte bine hârtie, sună excelent. Noi ne pricepem să facem proiecte, în special proiecte europene, dar nu ne pricepem când trebuie să le implementăm. (…) Deci nu cred că va scădea numărul de accidente cu 50% până în 2030”, a declarat Titi Aur, pentru Ziare.com
Potrivit datelor publicate de Comisia Europeană pentru 2025, rata mortalității rutiere în România este de 68 de decese la un milion de locuitori, mult peste media UE, de 43.