Premieră medicală: primul RMN neonatal la Marie Curie

Publicat 11 sept. 2026, 17:44 Actualizat 11 sept. 2026, 17:46 Sursă Realitatea PLUS

Premieră medicală la Spitalul Marie Curie din Capitală! Unitatea deține acum primul RMN dedicat nou născuților, iar aparatul este adaptat copiilor abia veniți pe lume. Menține o temperatură controlată, funcționează cu un nivel redus de zgomot, iar personalul medical poate rămâne lângă bebeluș pe durata examinării. Echipamentul este instalat în noua secție ATI și a fost donat de către o asociație. Investiția ajunge la 1,3 milioane de euro.

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