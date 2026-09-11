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Sanatate· 1 min citire
Premieră medicală: primul RMN neonatal la Marie Curie
Publicat11 sept. 2026, 17:44
Actualizat11 sept. 2026, 17:46
SursăRealitatea PLUS
Premieră medicală la Spitalul Marie Curie din Capitală! Unitatea deține acum primul RMN dedicat nou născuților, iar aparatul este adaptat copiilor abia veniți pe lume. Menține o temperatură controlată, funcționează cu un nivel redus de zgomot, iar personalul medical poate rămâne lângă bebeluș pe durata examinării. Echipamentul este instalat în noua secție ATI și a fost donat de către o asociație. Investiția ajunge la 1,3 milioane de euro.
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