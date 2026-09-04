Varză călită cu afumătură. Rețeta tradițională, gustoasă și sățioasă, perfectă pentru masa în familie

Varza călită cu afumătură este unul dintre preparatele tradiționale care aduc gustul mâncării de casă direct în farfurie. Se prepară din ingrediente simple, este sățioasă și are o aromă deosebită datorită cărnii afumate. Secretul este să lași varza să se gătească lent, până când devine fragedă și capătă o ușoară culoare rumenă.
Ingrediente:
1 varză albă de aproximativ 1,5 kg
500 g afumătură – costiță, ciolan afumat sau kaizer
2 cepe
3-4 linguri de ulei
2 linguri de pastă de tomate
1 linguriță de boia dulce
1-2 foi de dafin
sare
piper
cimbru uscat
150 ml apă
mărar proaspăt
Mod de preparare:
Începe prin a curăța varza și a o tăia cât mai fin. Presară puțină sare și frământ-o ușor cu mâinile pentru a se înmuia.
Taie afumătura în bucăți potrivite și rumenește-o într-o cratiță încăpătoare. După ce capătă o crustă ușoară, scoate bucățile pe o farfurie.
În aceeași cratiță, adaugă ceapa tocată și las-o la călit până devine sticloasă. Pune apoi pasta de tomate și boiaua, amestecând rapid pentru ca acestea să nu se ardă.
Adaugă varza treptat. Chiar dacă pare multă la început, aceasta își va reduce considerabil volumul pe măsură ce se gătește.
Pune foile de dafin, cimbrul, piperul și apa. Amestecă bine, apoi adaugă afumătura rumenită.
Acoperă cratița și lasă varza să fiarbă la foc mic aproximativ 40-50 de minute. Din când în când, amestecă pentru ca varza să nu se prindă de fundul vasului.
Spre final, îndepărtează capacul și mai lasă preparatul pe foc până când varza scade bine și începe să se rumenească. Potrivește de sare, dacă mai este nevoie, și presară mărar proaspăt înainte de servire.
Secretul pentru o varză călită gustoasă
Nu grăbi prepararea. Varza are nevoie de timp pentru a deveni fragedă și pentru a absorbi aromele afumăturii și ale condimentelor. De asemenea, dacă afumătura este deja sărată, este recomandat să guști preparatul înainte de a mai adăuga sare.
Pentru un gust și mai intens, varza poate fi lăsată câteva minute la cuptor după ce a fost gătită pe aragaz. Astfel, se rumenește ușor și capătă aroma specifică preparatelor tradiționale.
Cu ce se servește varza călită
Varza călită cu afumătură poate fi servită caldă, alături de mămăligă și ardei iute. Este un preparat potrivit pentru prânz sau cină și poate fi pregătit cu o zi înainte, deoarece gustul devine chiar mai intens după ce aromele se întrepătrund.