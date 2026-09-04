Varză călită cu afumătură. Rețeta tradițională, gustoasă și sățioasă, perfectă pentru masa în familie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 19:07

Varza călită cu afumătură este unul dintre preparatele tradiționale care aduc gustul mâncării de casă direct în farfurie. Se prepară din ingrediente simple, este sățioasă și are o aromă deosebită datorită cărnii afumate. Secretul este să lași varza să se gătească lent, până când devine fragedă și capătă o ușoară culoare rumenă.

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