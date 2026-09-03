Nunta care a impresionat internetul. Doi miri s-au cununat într-o biserică inundată, cu apa până aproape de un metru: „Nu ne-a deranjat”

O nuntă din Filipine a devenit virală după ce doi tineri au decis să își unească destinele în ciuda unei situații neobișnuite. Leian Lieza Galang și Gilbert Chico au mers până la altar chiar dacă biserica în care urma să aibă loc ceremonia religioasă era inundată în urma ploilor torențiale.
Apa ajunsese la o înălțime de aproape un metru în interiorul lăcașului de cult, însă condițiile meteo nu i-au făcut pe cei doi să renunțe la planurile lor. Mirele și mireasa au pășit prin apa care le ajungea peste genunchi și au dus ceremonia până la capăt.
Ceremonie religioasă într-o biserică inundată
Cununia religioasă a avut loc la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Hagonoy, localitate situată în apropiere de Manila.
În ultimele zile, ploile abundente au provocat inundații în zonă, iar apa a pătruns inclusiv în biserică. Cu toate acestea, Leian Lieza Galang și Gilbert Chico au hotărât să nu își amâne nunta.
Imaginile de la ceremonie au atras rapid atenția pe rețelele sociale. În fotografii, cei doi pot fi văzuți înaintând spre altar prin apa acumulată în interiorul bisericii.
Mireasa a purtat o rochie albă, lungă și elegantă, în timp ce mirele a ales un costum într-o nuanță deschisă. Ținutele celor doi au fost inevitabil udate în partea de jos în timp ce aceștia traversau biserica inundată.
Invitații au ajutat-o pe mireasă să ajungă la altar
În ciuda condițiilor dificile, ceremonia s-a desfășurat în atmosfera unei nunți obișnuite. Invitații au fost alături de cei doi și au ajutat-o pe mireasă să își ridice și să își aranjeze rochia în timp ce aceasta înainta prin apă.
Mirele a explicat ulterior că nici apa și nici hainele ude nu au reprezentat un motiv suficient pentru ca cei doi să renunțe la ceremonia pe care o pregătiseră.
„Eram îmbrăcați în hainele potrivite. Nu ne-a deranjat faptul că rochia și costumul de mire ni s-au udat leoarcă”, a declarat Gilbert Chico, potrivit AFP.
Biserica le recomandase să amâne nunta
Parohia catolică din Hagonoy le-ar fi recomandat celor doi să amâne ceremonia, în condițiile în care nivelul apei continua să crească.
Cuplul a decis însă să meargă mai departe cu evenimentul și să transforme o situație dificilă într-o amintire pe care, cel mai probabil, nu o vor uita niciodată.
Cei doi au beneficiat de sprijinul preoților, al invitaților și al celorlalți oameni implicați în organizarea nunții.
„Au decis totuși să continue”
Fotograful care a fost prezent la eveniment a povestit că parohia le-a recomandat mirilor să amâne nunta, însă aceștia au insistat ca ceremonia să aibă loc.
„Parohia le-a recomandat să amâne nunta din cauza creșterii nivelului apelor. Au decis totuși să continue. Deoarece doreau să ducă evenimentul la bun sfârșit, noi, preoții, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a le oferi o zi specială”, a relatat fotograful, conform AFP.
Astfel, ceea ce ar fi trebuit să fie o zi obișnuită de nuntă s-a transformat într-un moment cu totul neobișnuit. Leian și Gilbert au spus „Da” în mijlocul apelor, demonstrând că, pentru ei, vremea extremă nu a fost suficientă pentru a le strica una dintre cele mai importante zile din viață.