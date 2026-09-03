Nunta care a impresionat internetul. Doi miri s-au cununat într-o biserică inundată, cu apa până aproape de un metru: „Nu ne-a deranjat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 23:14

O nuntă din Filipine a devenit virală după ce doi tineri au decis să își unească destinele în ciuda unei situații neobișnuite. Leian Lieza Galang și Gilbert Chico au mers până la altar chiar dacă biserica în care urma să aibă loc ceremonia religioasă era inundată în urma ploilor torențiale.

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