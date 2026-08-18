Darul de nuntă a ajuns la sume uriașe în 2026. Câți bani cheltuie românii pentru o singură invitație

O nuntă poate ajunge să coste mii de lei pentru cei care participă, iar presiunea financiară îi determină pe tot mai mulți români să refuze invitațiile.
Un sondaj realizat de o bancă din România arată că un cuplu cheltuiește, în medie, 2.600 de lei pentru a participa la o singură nuntă, în timp ce pentru o persoană costul mediu ajunge la 1.700 de lei.
Pentru unii invitați, nota este și mai mare. Unul din patru cupluri afirmă că ajunge să cheltuiască cel puțin 3.000 de lei pentru un singur eveniment.
Darul în bani, principala cheltuială
Cea mai mare parte din bugetul alocat unei nunți este reprezentată de darul oferit mirilor. Pentru 87% dintre românii care participă la astfel de evenimente, banii reprezintă principala componentă a cheltuielilor.
Până la momentul în care ajung la masa festivă, invitații trebuie însă să acopere și alte costuri. Pentru 41% dintre respondenți, ținuta, încălțămintea și accesoriile reprezintă o cheltuială importantă.
Transportul este menționat de 28% dintre cei chestionați, în timp ce 25% dintre invitați includ în buget și serviciile de machiaj și stilist.
Astfel, suma pregătită pentru dar nu este singurul cost pe care îl presupune participarea la o nuntă.
Peste jumătate dintre români au refuzat o invitație din motive financiare
Cu toate că participarea la o nuntă poate presupune un efort financiar considerabil, banii nu sunt principalul criteriu după care românii decid dacă acceptă o invitație.
Relația pe care o au cu mirii este cea mai importantă pentru 40% dintre invitați. Pentru alți 25%, decizia este influențată în primul rând de obligația socială.
Data evenimentului și disponibilitatea personală contează în principal pentru 11% dintre cei chestionați, în timp ce doar 10% spun că se uită în primul rând la costul total al participării.
Atunci când trebuie luată decizia finală, însă, situația financiară poate cântări foarte mult. 55% dintre români spun că au refuzat cel puțin o invitație la nuntă din motive financiare.
Alți 22% afirmă că nu au refuzat invitația, dar s-au gândit la costurile pe care urma să le suporte.
Pentru 83% dintre invitați, nunțile sunt o sursă de stres financiar
Presiunea financiară este resimțită puternic în această perioadă. 83% dintre românii care merg la nunți în această vară consideră că astfel de evenimente reprezintă o sursă importantă de stres financiar în sezonul estival.
Costurile sunt însă mult mai mari pentru cei care se află de cealaltă parte a invitației.
Românii care organizează o nuntă în această vară estimează un buget mediu de 60.000 de lei pentru întregul eveniment.
Cât ajunge să coste o nuntă pentru organizatori
Restaurantul sau locația reprezintă cea mai importantă cheltuială pentru organizatori, fiind indicată de 39% dintre aceștia.
Pe următoarele locuri se află meniul și băuturile, menționate de 37% dintre cei care pregătesc o nuntă, și muzica, DJ-ul sau formația, indicate de 29%.
Lista cheltuielilor nu se oprește însă aici. În buget trebuie incluse și cazarea sau transportul pentru invitați și familie, ținutele mirilor și ale familiei, serviciile foto-video, verighetele și celelalte servicii necesare pentru organizarea evenimentului.