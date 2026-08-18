O adolescentă din Oradea a vrut să-și mărească buzele dar a ajuns de urgență la spital. Țesutul era în pericol de necrozare

Publicat 18 aug. 2026, 14:37 Actualizat 18 aug. 2026, 14:38

O adolescentă de 17 ani din Oradea a ajuns la Spitalul Județean Bihor după ce o procedură de mărire a buzelor cu acid hialuronic s-a transformat într-o urgență medicală. Tânăra plătise 800 de lei pentru injectare, însă substanța i-ar fi blocat circulația sângelui într-o parte a buzei, existând riscul ca țesutul să moară.

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