O adolescentă din Oradea a vrut să-și mărească buzele dar a ajuns de urgență la spital. Țesutul era în pericol de necrozare

O adolescentă de 17 ani din Oradea a ajuns la Spitalul Județean Bihor după ce o procedură de mărire a buzelor cu acid hialuronic s-a transformat într-o urgență medicală. Tânăra plătise 800 de lei pentru injectare, însă substanța i-ar fi blocat circulația sângelui într-o parte a buzei, existând riscul ca țesutul să moară.
Procedura ar fi fost efectuată de o femeie fără pregătire medicală, într-un salon de tatuaje care funcționa clandestin la domiciliul acesteia. Femeia își promova serviciile pe Facebook, Instagram și TikTok sub denumirea „Ina Tatuaj”.
Medicii au intervenit de urgență și au reușit să restabilească circulația sanguină și să salveze țesutul. Între timp, Poliția și Direcția de Sănătate Publică Bihor au început verificările, iar polițiștii o caută pe femeia care ar fi realizat procedura.
Adolescenta plătise 800 de lei pentru procedură
Cazul a fost făcut public de dr. Florian Bodog, șeful echipei de Chirurgie Plastică și Estetică din cadrul Spitalului Județean Bihor, pe pagina sa de socializare.
Tânăra a fost internată la sfârșitul săptămânii trecute, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu ischemie acută de buză. Afecțiunea presupune blocarea fluxului sanguin, situație care poate duce rapid la moartea țesutului.
La internare, adolescenta le-a povestit medicilor că strânsese 800 de lei pentru a-și mări buzele. Procedura reprezenta, potrivit informațiilor prezentate de medic, un cadou pe care tânăra și-l făcea în avans pentru majorat.
Femeia care a efectuat injectarea își promova serviciile pe rețelele sociale, însă adolescentei nu i-ar fi eliberat bon pentru suma primită și nici nu i-ar fi oferit informații detaliate despre substanța injectată.
Mai mult, potrivit medicului Florian Bodog, la momentul internării pacienta nu a putut prezenta echipei medicale produsul utilizat și nici datele acestuia.
„O simplă injecție în buze poate deveni o urgență chirurgicală majoră”
Medicul chirurg a relatat cazul pe pagina sa de socializare și a explicat cât de gravă poate deveni o complicație apărută în urma unei astfel de proceduri.
„O simplă injecție în buze poate deveni o urgență chirurgicală majoră!
În noaptea de vineri spre sâmbătă, echipa de la Chirurgie Plastică și Estetică pe care o coordonez în cadrul Spitalului Județean Bihor a intervenit în regim de urgență pentru o tânără care a suferit o ischemie acută a buzei în urma unei injectări cu acid hialuronic.
Din informațiile pe care le-am primit, procedura a fost efectuată într-un salon de tatuaje, de către o persoană fără pregătire medicală și fără dreptul de a efectua astfel de proceduri.
Mai grav, pacienta nu a primit informații clare despre substanța injectată și nu a putut prezenta echipei medicale produsul sau datele acestuia.
În urma injectării, circulația sanguină a buzei a fost compromisă, existând riscul apariției unei necroze tisulare, cu consecințe estetice și funcționale importante.
Intervenția rapidă a echipei noastre a permis restabilirea circulației și salvarea țesuturilor.
Un mesaj important pentru toți cei care aleg proceduri estetice:
Acidul hialuronic nu este o procedură banală doar pentru că este frecvent efectuată! Injectarea în buze presupune cunoașterea anatomiei vasculare, recunoașterea imediată a unei ocluzii vasculare și capacitatea de a interveni rapid în cazul unei complicații.
Așadar, NU vă injectați în saloane de tatuaje, saloane de cosmetică sau în alte spații în care aceste proceduri nu sunt efectuate de personal medical autorizat!
Întrebați întotdeauna:
• cine efectuează procedura și ce pregătire medicală are;
• ce produs urmează să fie injectat;
• care este denumirea și lotul produsului;
• ce se întâmplă dacă apare o complicație;
• dacă există posibilitatea unei intervenții medicale de urgență.
O procedură estetică făcută „mai ieftin” sau „mai la îndemână” poate avea un preț mult mai mare atunci când ceva merge greșit.”