Generația Z are tot mai multe opțiuni, dar găsește tot mai greu o relație. „Vreau un bărbat matur, stabil, atent, care să știe ce vrea”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:20

Pentru Generația Z, găsirea unei relații serioase pare să fi devenit o provocare într-un moment în care oportunitățile de a cunoaște oameni sunt mai numeroase ca oricând. Aplicațiile de dating, rețelele sociale și numeroasele posibilități de a intra în contact cu potențiali parteneri nu garantează însă și apariția unei conexiuni care să se transforme într-o relație.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre generatia zaplicatii dating