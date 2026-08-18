Generația Z are tot mai multe opțiuni, dar găsește tot mai greu o relație. „Vreau un bărbat matur, stabil, atent, care să știe ce vrea”

Pentru Generația Z, găsirea unei relații serioase pare să fi devenit o provocare într-un moment în care oportunitățile de a cunoaște oameni sunt mai numeroase ca oricând. Aplicațiile de dating, rețelele sociale și numeroasele posibilități de a intra în contact cu potențiali parteneri nu garantează însă și apariția unei conexiuni care să se transforme într-o relație.
În discuțiile online despre dating apare tot mai des aceeași nemulțumire. Nu este vorba neapărat despre lipsa dorinței de iubire, ci despre dificultatea de a trece de la conversații, întâlniri și „match-uri” la o relație construită în mod real.
„Vreau un bărbat matur, stabil, atent, care să știe ce vrea și să nu mă facă să ghicesc ce simte” este una dintre așteptările exprimate în astfel de conversații.
„Nu cer perfecțiune, vreau să știu că omul de lângă mine e serios”
În discuțiile purtate pe rețelele sociale despre dificultățile întâmpinate atunci când vine vorba despre găsirea unui partener, multe femei spun că atracția nu mai este suficientă.
Siguranța emoțională, respectul și compatibilitatea au devenit, pentru unele dintre ele, la fel de importante. Își doresc persoane prezente, asumate și dispuse să construiască o relație, însă spun că întâlnesc frecvent oameni care declară că își doresc ceva serios și se retrag tocmai atunci când relația începe să capete profunzime.
O tânără și-a povestit experiențele de dating pe Reddit și a explicat ce își dorește de la un potențial partener.
„Nu cred că cer ceva ieșit din comun. Nu vreau un bărbat perfect și nici nu mă aștept să bifeze o listă interminabilă de calități. Vreau doar să fie un om matur, să știe ce își dorește, să poată comunica și să nu dispară atunci când apare primul lucru mai dificil. Mi se pare că foarte mulți spun că vor o relație, dar când chiar apare cineva cu care ar putea construi ceva, încep să caute motive să plece. Eu nu mai vreau să pierd timpul cu oameni care sunt indeciși sau care mă țin într-o zonă de «vedem noi». Vreau să știu de la început că omul de lângă mine este serios și că își dorește același lucru”, povestește tânăra pe Reddit.
Aplicațiile oferă mai multe opțiuni, dar nu și o conexiune garantată
O parte importantă a fenomenului este legată de aplicațiile de dating, care au schimbat radical modul în care oamenii ajung să se cunoască.
Numărul potențialilor parteneri la care un utilizator poate avea acces este foarte mare, însă acest lucru nu înseamnă automat că întâlnirile se transformă într-o relație. Potrivit unui studiu realizat de Pew Research Center, 53% dintre persoanele cu vârste între 18 și 29 de ani au folosit cel puțin o dată un site sau o aplicație de dating.
În rândul celor care au un partener și au sub 30 de ani, unul din cinci afirmă că și-a cunoscut actualul partener prin intermediul unei asemenea platforme. Astfel, aplicațiile au devenit o parte importantă din modul în care tinerii își cunosc potențialii parteneri, chiar dacă experiența utilizatorilor este una diferită de la caz la caz.
Psihologul explică de ce apropierea a devenit mai complicată
Psihologul Irina Păun explică, pentru Click!, dificultățile întâmpinate de Generația Z printr-o combinație de factori care țin atât de transformarea relațiilor, cât și de presiunea resimțită de tineri atunci când își caută un partener.
Generația Z a crescut într-un mediu în care relațiile sunt permanent expuse comparației. Imaginile cuplurilor aparent perfecte din videoclipuri și de pe rețelele sociale pot deveni un reper în funcție de care tinerii ajung să își evalueze propriile experiențe.
„Tinerii nu duc lipsă de dorința de conectare, însă au ajuns să aibă foarte multe criterii prin care încearcă să se protejeze. Vor să evite suferința, respingerea sau relațiile toxice și, uneori, transformă această nevoie de siguranță într-o listă foarte lungă de condiții pe care celălalt trebuie să le îndeplinească”, explică psihologul.
În același timp, începutul unei relații poate fi întrerupt mult mai ușor decât în trecut.
Un mesaj poate rămâne fără răspuns, un „match” poate dispărea în doar câteva secunde, iar o conversație care părea să evolueze bine se poate încheia fără nicio explicație.
Repetarea unor astfel de experiențe îi poate face pe unii tineri să devină mai neîncrezători și să considere că implicarea emoțională reprezintă un risc pe care este mai bine să îl evite.
Oamenii vor apropiere, dar se tem de vulnerabilitate
Unul dintre paradoxurile datingului modern este, potrivit psihologului, că dorința de apropiere coexistă cu teama de vulnerabilitate.
„O relație presupune să fii văzut exact așa cum ești, iar acest lucru poate fi foarte dificil într-o generație obișnuită să își construiască imaginea și să primească validare în mediul online”, spune aceasta.
La această teamă se adaugă și frica de a face o alegere greșită.
În trecut, o relație putea evolua treptat, după mai multe întâlniri și după interacțiuni desfășurate în contexte comune. În prezent, evaluarea unui potențial partener poate începe înainte ca prima întâlnire să aibă loc.
Fotografiile, mesajele, profilurile, descrierile și opiniile sunt analizate rapid, iar uneori un singur detaliu poate fi suficient pentru ca persoana respectivă să fie eliminată din „lista” de opțiuni.
Psihologul atrage atenția că existența unor standarde sănătoase este importantă, însă acestea trebuie separate de așteptarea ca partenerul să fie „perfect”.
Ce spun datele despre experiența tinerilor pe aplicațiile de dating
Dificultățile întâlnite de tineri atunci când își caută un partener nu sunt specifice României. Datele din Statele Unite indică existența unor experiențe contradictorii în rândul adulților tineri.
Potrivit Pew Research Center, persoanele cu vârste sub 30 de ani sunt împărțite aproape egal atunci când evaluează efectul aplicațiilor de dating asupra posibilității de a găsi un partener pe termen lung.
35% spun că aplicațiile au făcut mai ușoară găsirea unui partener pentru o relație de lungă durată, în timp ce 33% consideră că acestea au făcut procesul mai dificil.
Nici experiențele directe ale utilizatorilor nu sunt uniforme.
Unii spun că sunt entuziasmați de oamenii pe care îi descoperă prin intermediul aplicațiilor, în timp ce alții ajung să fie dezamăgiți de experiențele avute.
Există și diferențe între femei și bărbați în ceea ce privește dificultățile întâlnite. Femeile sunt mai predispuse să spună că se simt copleșite de numărul mesajelor primite, în timp ce bărbații declară mai frecvent că se simt nesiguri din cauza numărului redus de mesaje.
Aceeași problemă apare în discuțiile internaționale despre iubire
Paradoxul dintre dorința de apropiere și dificultatea de a construi o relație apare și în discuțiile internaționale despre dating și relații.
Întrebarea nu mai este doar unde îți poți găsi un partener. Discuțiile actuale se concentrează tot mai mult și asupra modului în care poate fi construită apropierea într-o lume în care oamenii au simultan mai multe opțiuni, mai multă libertate de alegere și mai multă teamă de a face alegerea greșită.
Pentru Generația Z, dificultatea poate apărea tocmai din această combinație. Numărul mare de persoane disponibile și posibilitățile de a le cunoaște nu înseamnă automat și găsirea unei persoane față de care să existe suficientă încredere pentru ca o relație să fie construită și continuată.