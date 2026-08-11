Coșmar pentru mai mulți români în Spania: munceau până la epuizare pentru 20 de euro pe săptămână și trăiau înghesuiți într-un depozit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 14:19

Mai mulți români ar fi fost obligați să muncească până la epuizare la o fermă din provincia spaniolă Toledo, în schimbul unor sume de aproximativ 20 de euro pe săptămână. Victimele dormeau pe saltele așezate pe podeaua unui depozit insalubru, iar documentele le-ar fi fost confiscate. Muncitorii susțin că erau trimiși la lucru chiar și atunci când erau bolnavi și că cei care se plângeau erau bătuți. Un bărbat de 54 de ani și fiul său de 30 de ani sunt cercetați pentru trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă.

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