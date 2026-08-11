Coșmar pentru mai mulți români în Spania: munceau până la epuizare pentru 20 de euro pe săptămână și trăiau înghesuiți într-un depozit

Mai mulți români ar fi fost obligați să muncească până la epuizare la o fermă din provincia spaniolă Toledo, în schimbul unor sume de aproximativ 20 de euro pe săptămână. Victimele dormeau pe saltele așezate pe podeaua unui depozit insalubru, iar documentele le-ar fi fost confiscate. Muncitorii susțin că erau trimiși la lucru chiar și atunci când erau bolnavi și că cei care se plângeau erau bătuți. Un bărbat de 54 de ani și fiul său de 30 de ani sunt cercetați pentru trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă.
Li s-au promis salarii de 2.000 de euro
Ancheta a început la sfârșitul lunii iunie, după ce doi români s-au prezentat la o secție de poliție din Villaverde. Aceștia au povestit că ajunseseră în Spania cu aproximativ trei luni înainte, după ce fuseseră recrutați pentru muncă în agricultură. Li se promiseseră un contract legal, un salariu de 2.000 de euro pe lună și camere individuale cu baie. Zece bărbați au plecat cu autobuzul, costul transportului fiind plătit de angajator, și au fost duși la o fermă din Yunclillos.
În primele zile, muncitorii nu au lucrat și au primit câte 20 de euro pentru alimente și produse de igienă. Ulterior, au început să recolteze usturoi, ceapă și alte culturi. Documentele le-ar fi fost luate sub pretextul întocmirii contractelor de muncă, însă victimele nu au semnat niciodată actele promise. Potrivit mărturiilor, programul era de luni până sâmbătă, între orele 05:00 și 14:30, iar plata săptămânală ajungea de regulă la 20 de euro și doar în unele cazuri la 50 de euro.
Taxați pentru cazare, apă și uneltele de muncă
Muncitorii erau cazați într-un depozit și dormeau pe saltele întinse direct pe podea. Din puținii bani primiți li se cerea să plătească pentru cazare, mâncare, apă, electricitate și chiar pentru uneltele folosite la muncă. Suspecții le-ar fi spus că au acumulat datorii, fără să precizeze valoarea acestora sau modul în care fuseseră calculate. Sumele creșteau constant prin amenzi, în timp ce orele suplimentare promise nu erau plătite.
Unul dintre reclamanți a povestit că a primit 200 de euro pentru a-i trimite soției sale din România, iar ulterior încă 100 de euro. Aceasta ar fi fost întreaga sumă încasată în două luni de muncă. „Nu vei mai primi nimic până când nu vei achita datoria”, i-ar fi spus unul dintre cei care îl controlau. În cele din urmă, trei dintre muncitori au reușit să fugă din depozit.
Un român a fost bătut când încerca să salveze o rudă
Doi dintre muncitorii care fugiseră s-au întors pe 23 iunie la depozit, însoțiți de un conațional care avea mașină. Aceștia încercau să salveze o rudă cu deficiențe de auz, rămasă în clădire. Membrii grupării i-ar fi observat, iar șoferul ar fi fost bătut atât de grav încât a ajuns la spital cu nasul fracturat și o rană la cap care a necesitat suturi. Între timp, bărbatul pe care încercau să îl ajute a reușit să fugă și a fost găsit de polițiști în apropierea unei biserici din Yunclillos.
Pe 27 iunie, anchetatorii au percheziționat depozitul în baza unui mandat emis de Judecătoria din Illescas. În clădire se aflau 25 de muncitori, iar șapte dintre ei au dat declarații despre condițiile în care erau ținuți. La etaj a fost găsit presupusul lider al grupării, împreună cu familia sa și documentele confiscate de la victime. Polițiștii au descoperit și cecuri la purtător cu valori cuprinse între 120 și 300 de euro, precum și 950 de euro în numerar.
Suspecții au fost eliberați sub acuzație
Bărbatul de 54 de ani și fiul său de 30 de ani au fost prezentați în fața unui judecător. Cei doi au fost eliberați sub acuzație, iar pașapoartele le-au fost retrase. Instanța le-a interzis să se apropie de reclamanți și i-a obligat să se prezinte periodic în fața autorităților. Ancheta continuă pentru trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă.