Nivelul Rinului a scăzut dramatic. Industria germană se confruntă deja cu probleme de aprovizionare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 15:04

Nivelul foarte scăzut al Rinului începe să creeze probleme serioase pentru transportul de mărfuri din Germania. Navele nu mai pot circula cu încărcătura obișnuită, iar unele companii industriale riscă să își reducă producția din cauza dificultăților de aprovizionare.

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