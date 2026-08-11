Nivelul Rinului a scăzut dramatic. Industria germană se confruntă deja cu probleme de aprovizionare

Nivelul foarte scăzut al Rinului începe să creeze probleme serioase pentru transportul de mărfuri din Germania. Navele nu mai pot circula cu încărcătura obișnuită, iar unele companii industriale riscă să își reducă producția din cauza dificultăților de aprovizionare.
Transportul pe Rin riscă să fie întrerupt în anumite zone
Un raport al Institutului Economic German (IW) arată că scăderea cantității de mărfuri transportate pe Rin poate afecta mai multe sectoare ale economiei.
Situația este dificilă mai ales în zona Kaub, un punct important pentru navigația pe fluviu. Thomas Puls, expert în transporturi al Institutului Economic German, avertizează că unele rute ar putea deveni imposibil de folosit.
„Căile de transport la sud de Kaub riscă acum să fie complet întrerupte, ceea ce înseamnă că Rinul este împărțit în două”, a declarat Thomas Puls pentru cotidianul Rheinische Post.
Problema este că mărfurile care circulă în mod normal pe Rin nu pot fi mutate pur și simplu pe șosele sau pe calea ferată. Cele două variante nu au suficientă capacitate pentru a prelua volumele transportate pe fluviu.
În aceste condiții, fabricile care depind de aprovizionarea pe apă ar putea fi nevoite să își reducă activitatea.
„Deoarece nici transportul rutier, nici cel feroviar nu sunt capabile să preia mărfurile necesare, reacția cea mai probabilă a industriilor primare va fi reducerea producției”, a afirmat expertul.
Primele probleme apar deja în industria chimică
Efectele nivelului scăzut al Rinului încep deja să se vadă. Un reprezentant al companiei chimice Covestro a declarat pentru Rheinische Post că restricțiile de navigație afectează aprovizionarea și, implicit, producția companiei.
O posibilă relaxare a restricțiilor privind circulația camioanelor în zilele de duminică ar putea ajuta pentru o perioadă, însă nu ar rezolva problema.
Diferența dintre capacitatea unei nave și cea a unui camion este foarte mare. O singură navă de marfă poate transporta o cantitate pentru care ar fi nevoie de zeci de camioane.
„Transportul fluvial pe Rin abia poate fi compensat pe cale rutieră, întrucât o navă de marfă care poate transporta 1.500 de tone echivalează cu aproximativ 60 de camioane”, a explicat reprezentantul companiei, adăugând că „transportul fluvial nu poate fi transferat în totalitate pe cale rutieră”.
În prezent, navele care circulă pe Rin pot transporta doar aproximativ o cincime din încărcătura lor obișnuită. Nivelul foarte scăzut al apei îi obligă pe operatori să reducă încărcătura cu aproximativ 80% pentru ca navele să poată continua să circule.
Seceta și căldura au dus râurile la niveluri extrem de scăzute
Problemele sunt provocate de lipsa precipitațiilor, după o perioadă lungă în care în Germania a plouat foarte puțin. Valurile de căldură au agravat situația și au dus la scăderea puternică a nivelului apei.
Mai multe râuri din Germania, printre care și Rinul, au ajuns la niveluri extrem de scăzute chiar și pentru perioada verii.
Situația de pe Rin este urmărită cu atenție deoarece fluviul reprezintă una dintre cele mai importante rute de transport pentru industria germană. Acesta leagă marile regiuni industriale din Germania și Elveția de porturile de la Marea Nordului, inclusiv Rotterdam, unul dintre cele mai mari porturi din Europa.
În Germania, aproximativ una din zece tone de marfă este transportată pe căile navigabile. Pentru anumite materii prime și produse, dependența de transportul fluvial este însă mult mai mare. Pe Rin circulă cantități importante de minereu, petrol, produse chimice și cărbune.
Tocmai de aceea, dacă nivelul apei continuă să scadă și navigația devine și mai dificilă, problemele de transport se pot transforma rapid în probleme de aprovizionare pentru fabrici și pot duce la reducerea producției.