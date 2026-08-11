SUA suspectează Rusia în atacul cu dronă de la aeroportul Leipzig. Berlinul ezită să acuze Kremlinul

Experți din cadrul serviciilor de informații americane cred că Rusia s-a aflat în spatele unui atac cu dronă încărcată cu explozibil, desfășurat săptămâna trecută asupra unui aeroport din Germania, potrivit unor relatări ale presei americane. Berlinul rămâne însă tăcut cu privire la identitatea probabilă a vinovatului.
Incidentul de securitate de săptămâna trecută l-a determinat pe ministrul de interne, Alexander Dobrindt, să își întrerupă concediul de vară petrecut în Italia și să se deplaseze de urgență la locul faptei, în orașul Leipzig, din estul Germaniei. Oficialul a vorbit despre un „nivel nou de pericol” pentru țară.
Dobrindt a descris incidentul, în care un quadcopter cu semtex atașat a fost găsit lângă un avion de marfă ucrainean, într-un important hub logistic și militar, drept parte a unui „scenariu profesionist de amenințare hibridă”, pus la cale de un actor străin bine echipat.
Legătura cu un atac anterior
În timp ce anchetatorii germani încearcă să identifice făptașii, tabloidul Bild a relatat că autoritățile au găsit la fața locului urme ADN care se potrivesc cu o probă recoltată de la o bombă incendiară trimisă prin DHL, care a explodat pe aeroportul din Leipzig în iulie 2024.
Cinci bărbați suspectați într-o serie conexă de dispozitive incendiare trimise prin poștă sunt judecați în Lituania, unde a ieșit la iveală săptămâna trecută că avionul vizat de bomba incendiară a evitat incendierea în plin zbor doar pentru că a avut o întârziere. Procurorii lituanieni susțin că suspecții ar fi fost angajați ai serviciilor de informații ruse.
SUA: drona aparține probabil guvernului rus
Deși parlamentari și analiști de securitate germani au îndreptat suspiciunile către Kremlin în legătură cu cel mai recent incident de la Leipzig, oficialii guvernului german nu au formulat o acuzație directă la adresa Moscovei.
Wall Street Journal a citat însă oficiali americani familiarizați cu rapoartele de informații despre incident, care au declarat că drona aparține probabil guvernului rus. CNN a relatat că Washingtonul a ajuns la concluzia că drona provine de la un serviciu secret rus, citând un oficial american din domeniul apărării, staționat în Europa, care a precizat că materialul exploziv găsit pe dronă sugerează un producător militar.
Un al doilea incident în aceeași noapte
Oficialii germani au precizat că drona a reușit să treacă neobservată de sistemele de apărare ale aeroportului din Leipzig. A fost neutralizată abia după ce un șofer de autobuz vigilent, care transporta un grup de pasageri la o oră târzie din noapte, a observat-o și a semnalat-o, la aproximativ patru ore după ce drona a pătruns în perimetrul aeroportului. Autoritățile spun că astfel a fost evitat un posibil eveniment cu victime multiple.
În aceeași noapte, un avion de marfă DHL, care fusese obligat să anuleze aterizarea din cauza descoperirii dronei, s-a ciocnit în aer cu un obiect neidentificat în timp ce se îndepărta de aeroport. Aeronava a aterizat ulterior în siguranță, în alt loc, cu avarii minore. Anchetatorii cred acum că a fost lovită de o a doua dronă ostilă aflată în zbor în acea noapte.
O zi mai târziu, au fost detectate drone deasupra unei instalații militare din vestul Germaniei, care găzduiește componente ale sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, de fabricație americană, sisteme solicitate frecvent de Ucraina pentru a se apăra de bombardamentele aeriene rusești.
Germania își dublează echipa anti-dronă
Ca răspuns la amenințarea tot mai mare, ministerul german de interne a anunțat luni că intenționează să dubleze echipa federală de experți anti-dronă, ajungând la 300 de membri, iar numărul bazelor operaționale ale unității va crește de la patru la opt.
Germania și alte țări europene au raportat de mult timp survoluri neautorizate suspecte deasupra aeroporturilor, instalațiilor militare, porturilor și companiilor de logistică, acuzând agenți ruși de spionaj, dar și de o campanie țintită de sabotaj, perturbare și intimidare.
Moscova a negat aceste acuzații, iar ambasada sa la Berlin a calificat, la finalul săptămânii trecute, orice sugestie privind implicarea Rusiei în cazul de la Leipzig drept o „provocare grăbit fabricată”, care „servește exclusiv intereselor Kievului și aripii militariste a establishmentului politic european”.
Berlinul este cel mai mare furnizor național de ajutor militar pentru Ucraina, în contextul apărării acesteia împotriva agresiunii ruse.