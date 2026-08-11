SUA suspectează Rusia în atacul cu dronă de la aeroportul Leipzig. Berlinul ezită să acuze Kremlinul

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 aug. 2026, 14:30

Experți din cadrul serviciilor de informații americane cred că Rusia s-a aflat în spatele unui atac cu dronă încărcată cu explozibil, desfășurat săptămâna trecută asupra unui aeroport din Germania, potrivit unor relatări ale presei americane. Berlinul rămâne însă tăcut cu privire la identitatea probabilă a vinovatului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre suaRusiadronaLeipzigaeroport