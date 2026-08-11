Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Incident șocant în Finlanda: un politist a forțat un adolescent de 15 ani să ajungă în șanț. Anchetă uriașă VIDEO
Incident trafic Finlada/ Captură video
Un motociclist în vârstă de 15 ani a fost forțat să iasă de pe șosea de mașina condusă de un polițist, în timpul unei urmăriri petrecute în zona Tuusula, din Finlanda. Momentul a fost surprins de camerele unor martori, dar și de camera montată pe casca adolescentului, care a fost rănit în urma impactului. Urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional!
Citește și
- 14:05Militarii ucraineni de pe front se revoltă. Declarații halucinante: „Bem propria urină și așteptăm provizii”
- 13:22Centrala Nucleară Kozlodui din Bulgaria, în pericol de oprire din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării
- 12:27Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, condamnat la moarte în lipsă în Siria pentru crime împotriva umanității și crime de război
- 11:54Eșec uriaș! Racheta chineză Long March 7A a explodat la 85 de secunde după lansare: s-a transformat într-o minge de foc VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News