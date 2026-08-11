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Incident șocant în Finlanda: un politist a forțat un adolescent de 15 ani să ajungă în șanț. Anchetă uriașă VIDEO

Incident trafic Finlada/ Captură video

Incident trafic Finlada/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 12:19

Un motociclist în vârstă de 15 ani a fost forțat să iasă de pe șosea de mașina condusă de un polițist, în timpul unei urmăriri petrecute în zona Tuusula, din Finlanda. Momentul a fost surprins de camerele unor martori, dar și de camera montată pe casca adolescentului, care a fost rănit în urma impactului. Urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional!

Potrivit informațiilor publicate de Nexta, incidentul s-a produs în timpul unei competiții de motociclism. Adolescentul conducea o motocicletă fără număr de înmatriculare, iar polițiștii au încercat să îl oprească.

Tânărul nu a oprit, iar agenții au pornit în urmărirea lui. Imaginile surprinse în timpul incidentului arată cum motocicleta și mașina poliției circulă cu viteză mare pe un drum public.

La un moment dat, polițistul aflat la volan trage brusc de volan și forțează motocicleta să iasă de pe carosabil. Adolescentul ajunge într-un șanț și este rănit. Camera montată pe casca acestuia a surprins momentul impactului, precum și țipetele sale.

Atât motociclistul, cât și polițistul sunt anchetați

În urma incidentului, adolescentul este cercetat într-un dosar privind infracțiuni rutiere, inclusiv pentru conducere fără permis.

Și polițistul este anchetat în legătură cu modul în care a intervenit. El este vizat de cercetări pentru trei posibile infracțiuni: încălcarea îndatoririlor de serviciu, punerea în pericol a siguranței rutiere și vătămare corporală din culpă.

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