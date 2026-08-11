Incident șocant în Finlanda: un politist a forțat un adolescent de 15 ani să ajungă în șanț. Anchetă uriașă VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 12:19

Un motociclist în vârstă de 15 ani a fost forțat să iasă de pe șosea de mașina condusă de un polițist, în timpul unei urmăriri petrecute în zona Tuusula, din Finlanda. Momentul a fost surprins de camerele unor martori, dar și de camera montată pe casca adolescentului, care a fost rănit în urma impactului. Urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional!

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