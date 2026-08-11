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Alertă la Chișinău! Dronă de tip Shahed, în spațiul aerian al Republicii Moldova: a survolat țara timp de un minut

Dronă/ Arhivă foto

Dronă/ Arhivă foto

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 13:01

Un aparat de zbor cu caracteristici similare unei drone Gheran-3 (Shahed-238) a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, luni noapte, pe fondul atacurilor rusești asupra regiunii Odesa din Ucraina. Ministerul Apărării de la Chișinău anunță că drona a fost detectată și a traversat teritoriul național timp de aproximativ un minut.

Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale a detectat aparatul la ora 23:41, în timp ce acesta se deplasa din direcția localității Stepanivka, din regiunea Odesa.

Potrivit Ministerului Apărării, drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova prin zona localității Priozeornoia. Un minut mai târziu, la ora 23:42, aparatul a părăsit spațiul aerian național, deplasându-se în direcția nordului localității Stepanivka.

„S-a stabilit că caracteristicile aparatului de zbor sunt similare cu Gheran 3 (Shahed 238) care a survolat spaţiul aerian al ţării noastre în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federaţiei Ruse asupra regiunii Odesa”, a transmis Ministerul Apărării de la Chișinău.

O altă dronă a explodat în apropierea graniței cu Ucraina

Incidentul de luni noapte vine la câteva ore după ce o altă dronă de luptă a explodat în satul Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, la aproximativ 100 de kilometri de Chișinău.

Explozia a fost urmată de un incendiu de vegetație, iar la fața locului au fost descoperite fragmente despre care autoritățile cred că ar proveni de la dronă. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproximativ 800 de metri. În urma acestui incident, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost rechemat în țară pentru consultări.

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