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Extern· 2 min citire
Alertă la Chișinău! Dronă de tip Shahed, în spațiul aerian al Republicii Moldova: a survolat țara timp de un minut
Dronă/ Arhivă foto
Un aparat de zbor cu caracteristici similare unei drone Gheran-3 (Shahed-238) a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, luni noapte, pe fondul atacurilor rusești asupra regiunii Odesa din Ucraina. Ministerul Apărării de la Chișinău anunță că drona a fost detectată și a traversat teritoriul național timp de aproximativ un minut.
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