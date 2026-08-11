Alertă la Chișinău! Dronă de tip Shahed, în spațiul aerian al Republicii Moldova: a survolat țara timp de un minut

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 13:01

Un aparat de zbor cu caracteristici similare unei drone Gheran-3 (Shahed-238) a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, luni noapte, pe fondul atacurilor rusești asupra regiunii Odesa din Ucraina. Ministerul Apărării de la Chișinău anunță că drona a fost detectată și a traversat teritoriul național timp de aproximativ un minut.

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