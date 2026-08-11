"Operațiunea înșelăciunea". Trump, zbor secret după amenințarea cu asasinatul din Iran: a fost scos din Turcia într-un cărucior de catering VIDEO

Donald Trump a fost scos în secret din Turcia, după summitul NATO de la Ankara, pe fondul unei amenințări considerate credibile la adresa sa, venită din partea Iranului. Potrivit informațiilor publicate de The Washington Post și The New York Times și citate de The Guardian, președintele american a fost transferat de la vechiul Air Force One într-un avion militar mai mic, într-o operațiune menită să-i ascundă locația.
Operațiunea a avut loc la întoarcerea lui Donald Trump de la summitul NATO desfășurat la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Potrivit surselor citate de cele două publicații americane, Trump s-a urcat inițial în vechiul avion prezidențial Air Force One, sub privirile camerelor de televiziune.
Câteva minute mai târziu, însă, președintele american ar fi fost transportat în secret către un avion mai mic, cu ajutorul unui cărucior de catering folosit în mod obișnuit pentru încărcarea meselor și a proviziilor înaintea unui zbor.
Ulterior, Trump a plecat din Turcia la bordul unui C-32A al Forțelor Aeriene americane, potrivit unui oficial american familiarizat cu operațiunea, citat de The Washington Post.
„Operațiunea de inducere în eroare”
Locația reală a lui Trump ar fi fost ținută secretă atât față de jurnaliști, cât și față de unii membri ai personalului de la Casa Albă. Un oficial american a declarat pentru The Washington Post că o amenințare credibilă la adresa președintelui, asociată Iranului, a declanșat ceea ce a fost descris drept o „operațiune de inducere în eroare”.
Casa Albă susținuse anterior că Trump a părăsit Turcia pe 8 iulie la bordul fostului Air Force One.
Trump anunțase că va folosi vechiul Air Force One
Înainte de plecarea din Ankara, Trump anunțase pe Truth Social că va utiliza vechiul avion prezidențial pentru deplasarea către baza RAF Mildenhall din Marea Britanie.
Președintele american spusese că va folosi aeronava, de culoare albastru deschis, „de dragul vremurilor trecute”, în timp ce noul avion Boeing 747-8 oferit de Qatar urma să facă escală la aceeași bază, pentru ca militarii americani staționați acolo să îl poată vizita. Planul anunțat public ar fi servit, în realitate, drept acoperire pentru deplasarea lui Trump într-o altă aeronavă.
Strategia, folosită și în trecut
Operațiunea amintește de o situație similară din anul 2000. Atunci, președintele Bill Clinton a folosit un avion executiv fără însemne pentru a zbura în Pakistan, în timp ce aeronava oficială Air Force One a fost trimisă într-o altă direcție, ca momeală.
Informațiile despre operațiunea secretă care l-ar fi avut în centrul său pe președintele Donald Trump au fost dezvăluite de The Washington Post și The New York Times, fiind citate ulterior de The Guardian.