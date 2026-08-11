"Operațiunea înșelăciunea". Trump, zbor secret după amenințarea cu asasinatul din Iran: a fost scos din Turcia într-un cărucior de catering VIDEO

Publicat 11 aug. 2026, 08:07 Actualizat 11 aug. 2026, 08:08

Donald Trump a fost scos în secret din Turcia, după summitul NATO de la Ankara, pe fondul unei amenințări considerate credibile la adresa sa, venită din partea Iranului. Potrivit informațiilor publicate de The Washington Post și The New York Times și citate de The Guardian, președintele american a fost transferat de la vechiul Air Force One într-un avion militar mai mic, într-o operațiune menită să-i ascundă locația.

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