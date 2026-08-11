Iarnă în Africa de Sud: ninsorile au paralizat traficul. Drumuri și trecători, închise VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 07:28

Situație neobișnuită în Africa de Sud, unde ninsorile abundente au transformat drumurile în adevărate capcane pentru șoferi. Mai multe șosele și trecători montane au fost închise, iar vehiculele au rămas blocate în zăpadă.

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