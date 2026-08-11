Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Iarnă în Africa de Sud: ninsorile au paralizat traficul. Drumuri și trecători, închise VIDEO

Ninsori Africa de Sud/ Captură video

Ninsori Africa de Sud/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 07:28

Situație neobișnuită în Africa de Sud, unde ninsorile abundente au transformat drumurile în adevărate capcane pentru șoferi. Mai multe șosele și trecători montane au fost închise, iar vehiculele au rămas blocate în zăpadă.

Ninsorile puternice au afectat traficul în mai multe regiuni din Africa de Sud, provocând probleme serioase pe șosele. În provincia Eastern Cape, trei trecători montane au fost închise din cauza stratului de zăpadă, iar mai multe vehicule au rămas blocate.

Situația este dificilă și în Western Cape, unde temperaturile scăzute au dus la formarea unui strat gros de gheață pe una dintre autostrăzi, făcând circulația extrem de periculoasă.

Fenomenul este cu atât mai neobișnuit cu cât Africa de Sud este asociată, în mod obișnuit, cu temperaturi ridicate și un climat cald. În zonele afectate, însă, peisajul s-a transformat într-unul de iarnă, iar autoritățile au fost nevoite să restricționeze circulația.

Meteorologii avertizează că vremea se va înrăutăți. Un nou front rece este așteptat să ajungă în regiune, aducând temperaturi și mai scăzute și vânturi puternice.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

iarnaafrica de sudninsori

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe