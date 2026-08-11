Rusia lovește un pod strategic din Ucraina. Kievul caută variante alternative pentru exporturile de cereale: România, rută-cheie

Forțele ruse au lovit, pe 9 august, podul Maiaki de pe autostrada M-15 Odesa-Reni, una dintre principalele artere terestre care leagă sudul Ucrainei de Republica Moldova și România. Atacul riscă să afecteze un coridor logistic esențial pentru exporturile ucrainene, iar Kievul ia în calcul transportul cerealelor pe calea ferată prin Republica Moldova.
Potrivit unei analize publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), armata rusă a lovit podul Maiaki, situat pe autostrada M-15 Odesa-Reni. Podul traversează brațul Nistrului și reprezintă un punct important pe ruta terestră care conectează sudul Ucrainei cu Republica Moldova și România. Analiștii militari americani consideră că obiectivul probabil al atacului a fost perturbarea exporturilor ucrainene de cereale și a transporturilor de alte mărfuri.
Ucraina caută o alternativă prin Republica Moldova
În urma atacurilor rusești asupra infrastructurii logistice, Ucraina ia în calcul intensificarea transportului de cereale pe calea ferată prin Republica Moldova, considerată o alternativă mai sigură la rutele maritime. Potrivit unor surse din Ucraina și Republica Moldova citate de Reuters, Kievul a solicitat autorităților de la Chișinău un tarif redus pentru transportul mărfurilor pe calea ferată.
Rusia își mută țintele către coridoarele terestre
ISW apreciază că armata rusă își modifică, cel mai probabil, prioritățile tactice și își îndreaptă atenția de la coridorul maritim ucrainean către rutele terestre. Scopul ar fi împiedicarea exporturilor agricole ale Ucrainei și, în același timp, exercitarea unei presiuni suplimentare asupra economiei țării.
Autostrada M-15 Odesa-Reni este una dintre cele mai importante rute logistice ale Ucrainei în contextul restricțiilor impuse de războiul din Marea Neagră. Ruta permite transportul mărfurilor către România și mai departe către Uniunea Europeană, inclusiv prin porturile Galați, Brăila și Constanța.
Atacurile asupra infrastructurii logistice ucrainene s-au intensificat după retragerea Rusiei din Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră. Ulterior, forțele ruse au vizat în mod repetat infrastructura portuară din Odesa, dar și porturile fluviale Reni și Ismail, aflate în apropierea graniței cu România. În aceste condiții, Kievul a fost nevoit să caute rute terestre și feroviare alternative pentru menținerea exporturilor.
România, verigă esențială pentru exporturile ucrainene
România are un rol important în tranzitul mărfurilor ucrainene. Potrivit informațiilor prezentate în analiză, prin România a fost transportat peste jumătate din volumul total de cereale exportat de Ucraina către piețele internaționale de la începutul invaziei.
Eventuala afectare a coridoarelor terestre din sudul Ucrainei ar pune presiune suplimentară pe punctele de frontieră și pe infrastructura rutieră și feroviară din estul Uniunii Europene, care ar trebui să preia fluxurile de mărfuri redirecționate.