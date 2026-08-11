Rusia lovește un pod strategic din Ucraina. Kievul caută variante alternative pentru exporturile de cereale: România, rută-cheie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 07:46

Forțele ruse au lovit, pe 9 august, podul Maiaki de pe autostrada M-15 Odesa-Reni, una dintre principalele artere terestre care leagă sudul Ucrainei de Republica Moldova și România. Atacul riscă să afecteze un coridor logistic esențial pentru exporturile ucrainene, iar Kievul ia în calcul transportul cerealelor pe calea ferată prin Republica Moldova.

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