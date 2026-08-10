A fost concediat după 15 ani de muncă la căile ferate. Mecanicul a fost prins citind în timp ce conducea trenul

Un mecanic de tren din Elveția și-a pierdut locul de muncă după 15 ani în cadrul companiei feroviare, în urma unui incident petrecut în timpul serviciului. Bărbatul a fost surprins citind o carte în cabina locomotivei, inclusiv după ce trenul a pornit din gară. A contestat concedierea, însă instanța a decis că sancțiunea este justificată.
Cazul a ajuns în atenția Tribunalului Administrativ Federal din Elveția, după ce angajatul Căilor Ferate Federale Elvețiene (SBB) a contestat decizia companiei de a-l concedia cu efect imediat.
Mecanicul a fost observat cu o carte în mână
Incidentul a avut loc în seara zilei de 15 mai 2025, când mecanicul a intrat într-o gară având lumina aprinsă în cabina locomotivei, arată Blick.
Trei angajați ai SBB aflați pe peron au remarcat inițial lumina, care putea afecta vizibilitatea din cabină. Situația le-a atras atenția, iar ulterior aceștia au observat că mecanicul ținea o carte în mână.
Potrivit constatărilor prezentate în dosar, bărbatul a continuat să țină cartea deschisă inclusiv în momentul în care trenul se afla oprit în gară.
Problema a devenit și mai serioasă după ce trenul a pornit din nou. Mecanicul ar fi continuat să aibă cartea în mână în timp ce conducea garnitura.
Cei trei angajați ai companiei, care ocupau funcții de conducere, au fotografiat situația și au raportat incidentul.
Compania l-a suspendat și apoi l-a concediat
După incident, SBB a luat măsuri împotriva mecanicului. Bărbatul a fost suspendat, iar aproximativ o lună mai târziu, pe 16 iunie 2025, compania a decis concedierea sa cu efect imediat.
Angajatorul a considerat că fapta reprezenta o abatere suficient de gravă pentru a rupe relația de muncă.
Mecanicul, care avea deja 15 ani de activitate în cadrul companiei, nu a fost însă de acord cu decizia și a contestat concedierea în instanță.
Ce explicație a oferit mecanicul
În fața judecătorilor, bărbatul a negat că ar fi citit cartea în timp ce conducea trenul.
El a susținut că volumul era folosit în cadrul unui exercițiu de memorare și că se folosea de o notiță scrisă de mână și de carte ca suport.
Mecanicul a mai afirmat că avea cartea în cabină și că o consulta doar atunci când trenul era oprit și se afla în perioade de așteptare.
Bărbatul a recunoscut totuși că obișnuia să circule noaptea cu lumina aprinsă în cabina locomotivei, susținând că astfel încerca să își mențină atenția.
Judecătorii nu au fost convinși de apărare
Tribunalul Administrativ Federal a analizat argumentele mecanicului și a considerat că explicațiile acestuia nu sunt credibile.
Unul dintre elementele importante luate în calcul de instanță a fost chiar modul în care era ținută cartea.
Judecătorii au apreciat că, dacă volumul ar fi fost utilizat doar ca suport pentru un exercițiu de memorare sau pentru notițe, ar fi fost mai practic să fie ținut închis. În fotografiile realizate de cei trei martori însă, cartea apărea deschisă.
Instanța a concluzionat că mecanicul citea atât atunci când trenul era oprit, cât și în timp ce garnitura se afla în deplasare.
„Chiar și memorarea” putea pune în pericol siguranța pasagerilor
Pentru judecători, problema nu a fost doar faptul că mecanicul ar fi citit o carte, ci mai ales că desfășura o activitate care nu avea legătură cu conducerea trenului.
În opinia instanței, orice activitate care distrage atenția mecanicului de la responsabilitățile sale poate reprezenta un risc major.
Chiar dacă versiunea bărbatului privind exercițiul de memorare ar fi fost acceptată, această activitate ar fi rămas problematică în timpul conducerii trenului, deoarece îi putea diminua concentrarea necesară pentru supravegherea și operarea în siguranță a garniturii.
Tribunalul Administrativ Federal a decis că fapta mecanicului a fost suficient de gravă pentru a justifica încetarea imediată a raportului de muncă.
Judecătorii au considerat că prin comportamentul său bărbatul a afectat încrederea indispensabilă dintre un mecanic și compania feroviară.
Astfel, după 15 ani de activitate, mecanicul și-a pierdut locul de muncă, iar contestația sa împotriva concedierii a fost respinsă.
Hotărârea instanței nu precizează în ce gară a avut loc incidentul și nici pe ce rută circula trenul în momentul în care mecanicul a fost observat.
De asemenea, documentele cazului nu menționează titlul cărții pe care bărbatul o avea în cabină.