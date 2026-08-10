A fost concediat după 15 ani de muncă la căile ferate. Mecanicul a fost prins citind în timp ce conducea trenul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 aug. 2026, 22:51

Un mecanic de tren din Elveția și-a pierdut locul de muncă după 15 ani în cadrul companiei feroviare, în urma unui incident petrecut în timpul serviciului. Bărbatul a fost surprins citind o carte în cabina locomotivei, inclusiv după ce trenul a pornit din gară. A contestat concedierea, însă instanța a decis că sancțiunea este justificată.

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